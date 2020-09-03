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Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret

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Denkaş: “Maraş’ta müteahhitlere büyük işler düşecek”Gürcafer: “Serdar denktaş bir değerdir”
Denktaş’tan Müteahhitler Birliği’ne Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş’ın Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden açılması durumunda, Kıbrıs Türk Müteahhitlerine ve paydaşlarına önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş iş dünyası ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etti.

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Ziyarette konuşan Denktaş, “Yılbaşından sonra Maraş’ın doğru adımlarla açılması durumunda, o bölgenin ekonomik olarak bize ve Güney’e sağlayabileceği fayda ortadadır. Maraş’ta müşterek ticaret ve turizm alanında atılacak adımlar da Güvenlik Konseyi kararlarına ters düşmeden müteahhitlere büyük iş kapıları açacaktır. Öncelik bu işlerin kendi müteahhitlerimiz üzerinden yapılmasını sağlayabilmektir. Aksi takdirde bugün başka konularda olduğu gibi, yapılacak işleri dışarıdan gelen müteahhitlere yaptırırsak hiçbir işe yaramaz. Sadece siyaseten atılmış bir adım olur” dedi.

“ÜYELERİNİZDEN DESTEK TALEP EDİYORUM”

Denktaş, “Önümüzdeki sürecin nereye evrileceğini görüyorum. Ancak doğru adımlarla çok daha kazançlı noktaya götürebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu ziyaretimde sizden üyelerinize selamlarımı iletmenizi ve destek istemeye geldim” ifadelerini kullandı.

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GÜRCAFER

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcaferde, “Cumhurbaşkanlığı en çok önemsediğim makamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının daha etkili ve yetkili olarak ülke siyasetinde olmasını istiyoruz. İyi bir potansiyel vardır. Siyasetin ve barış sürecinin iyi yönetilmesi durumunda bu süreçten herkes faydalanabilir. Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk siyaseti için de bizim için de çok değerlidir. Bu süreçte size başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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