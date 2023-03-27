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Deprem bölgesine salgın uyarısı

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TTB, ısınan havalarla birlikte deprem bölgesinde salgın riskine dikkat çekti
Deprem bölgesine salgın uyarısı

TTB ile Deprem Kriz Masası uzmanları hekimlerin, deprem bölgesindeki illerden katıldığı deprem bültenlerinin 19'uncusunda ısınan havalarla birlikte artan salgın riskine dikkat çekildi. bölgedeki güvenli içme ve kullanma su sıkıntısının derhal sağlanması istendi. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut başkanlığında, bölgeden canlı bağlantılarla yapılan bülten sunumunda TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Muzaffer Eskiocak, halka sunulması gereken 8 temel sağlık hizmetinden ikisi olan “Yeterli miktarda güvenli içme ve kullanma suyu” ve “Atıkların uzaklaştırılması” konularına dikkat çekti. İshal, kolera, kızamık ve sıtma hastalıklarının ortaya çıkma koşulları, türleri ve yaygınlığı hakkında bilgiler verdi.

SORUNLARA BİR KEZ DAHA DİKKAT ÇEKTİLER

Saha aktarımları bölümünde Dr. Onur Erden ile Dr. Selçuk Atalay Malatya'dan; Dr. Mihriban Yıldırım Hatay'dan; Dr. Gamze Varol ise Adıyaman'dan yaptıkları bilgi aktarımında şu konuların altını çizdi; .

*Kamuoyu ilgisinin azalması ve dezenformasyon ile birlikte sağlık hizmetlerinin organizasyonundaki eksiklikler artıyor.

*Adıyaman'da koruyucu sağlık hizmetlerinde eksiklik dikkat çekiyor.

*Sel sonrası içme ve kullanma suyuna erişimde büyük sorunlar gözleniyor. Su ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanamaması, salgın riskinin artmasına sebep oluyor.

*Sinek ve böcek yoğunluğuna bağlı hastalıkların önlenmesi için ilaçlama yapılmalı.

*Uyuz vakalarının arttığı gözlemleniyor.

*Geçici yerleşim alanlarında yangın tüplerinin dağıtılmaması olası bir yangına hızlı müdahale olanaklarını güçleştiriyor.

*İdari yetkililer normalleşme ve tüm poliklinikleri açma yöneliminde olsa da, fiziki koşullar buna elverişli değil.

*Acil servislere olan başvuru sayısında, nüfus azalmasına paralel bir azalma söz konusu değil.

*Sağlık emekçilerinin barınma sorunu 50 gün geçmesine karşın halen çözülemedi.

*Sağlık emekçilerinin ücret ve özlük haklarında sorunlar yaşanıyor. Aile hekimleri teşviklerini, hastanelerde çalışan hekimler teşviklerini alamadıkları gibi nöbet ücretlerini de alamadı.

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