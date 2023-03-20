Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan Fatma Tekdal isimli yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde can kaybı 19'a ulaştı.

14 Mart gecesinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam etti. Çalışmalarda Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece, sel fekatinde yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Son olarak resmi açıklamada, sel nedeniyle Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 16 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.