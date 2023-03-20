Depremde yıkılan İsias Otel'in malzeme kalitesi kusurlu çıktı

Adıyaman'daki depremde İsias Otel'de yaşamını yitiren 35 KKTC vatandaşıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Kıbrıslı Türk mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan raporda, otelin beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirtildi.

Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıslı çocukların soruşturması devam ediyor. Kıbrıslı aileler de İsias Otelin yargı sürecini yakından takip ediyor. Kıbrıs’tan gelen bilirkişi heyeti enkazda ayrıca bir inceleme yaptı.

Kıbrıs’tan Adıyaman’a uzanan acı bir yolculuk, şampiyonluk için geldikleri Adıyaman’da, konakladıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen genç sporcular, artık ‘Melekler Takımı’ olarak anılıyor.

Otelde konaklayan 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleybol takımı kafilesinden kurtulan olmadı.

KAROT ÖRNEKLERİ KUSURLU ÇIKTI

Binanın yıkımına ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İsias Otel davası, tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldı. Görevlendirilen bilirkişi heyeti iki kez enkazda inceleme yaptı. Bu süreçte Kıbrıslı aileler de yargı sürecini yakından takip ediyor.

Kıbrıs’tan gelen mühendis ve mimarlardan oluşan heyet yıkılan binadan ayrıca karot örnekleri topladı. Kıbrıs raporunun sonucu da Türk tarafının incelemelerini doğrular nitelikte çıktı.

BETON KALİTESİ DÜŞÜK

Beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirlendi. Ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazıldı.

Kolonların kirişlere bağlandığı noktalarda soğuk derz uygulama hatasına rastlandı.

Yetersiz donatı, çiroz kullanılmaması etriye aralıklarının da yaklaşık 25 santimetreye kadar çıkmasına raporda dikkat çekildi.

Kolonların bir kısmında nervürlü donatı kullanılırken, bir kısmının nervürsüz olduğu görüldü. Bundan dolayı betonun donatıdan kolaylıkla sıyrıldığı anlaşıldı.

Bu gözlemler, binaya 1999 yıllarından sonra bazı eklentilerin yapıldığı düşüncesini güçlendirdi.

KAT ARTIRIMI OTELİN TEMELİNİ ZEDELEDİ

Yapının 1990-1991 yıllarında ilk olarak konut olarak temel atıldığı, 10 yıl kadar kaba inşaat şeklinde beklediği, normalde 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmesine rağmen sonradan otele çevirilerek 7 kata dönüştürüldüğü, kat artırımı sonucu ciddi bir hata yapıldığı kanaati güçlendi.

OTEL SAHİBİ VE OĞULLARI TUTUKLANDI

Tüm bu veriler ışığında binanın tasarım nedeniyle daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu sonucuna varıldı.

KKTC’li ailelerin avukatlarınca hazırlatılan rapor, mahkemeye sunuldu.

Soruşturma sonunda daha net bilgiye varılacak. Hakimlik bu süreçte otel sahibi ve 2 oğlunun “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: TRT Haber