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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Depremden nasıl korunuruz, deprem anında, sırasında neler yapmalıyız? Depremden korunma yöntemleri

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Depremden nasıl korunuruz, deprem anında, sırasında neler yapmalıyız? Depremden korunma yöntemleri
Depremden nasıl korunuruz, deprem anında, sırasında neler yapmalıyız? Depremden korunma yöntemleri

Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş sürekli depremden nasıl korunuruz, deprem anında ve sırasında neler yapmalıyız gibi oldukça merak edilen soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri de depremden korunma yöntemleri. İşte bu soruların yanıtları...

 

DEPREM SIRASINDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

- Deprem anında; cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.

- Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

- Bina dışında açık alandaysanız; Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.

- Karayolunda seyir halindeyken sarsıntı olursa ve bulunduğunuz yer güvenli ise (bina, ağaç, direkler yanında, üstgeçit altlarında durmaktan sakınarak) yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durmalısınız.

 DEPREM SONRASI NELER YAPMALIYIZ?

- Deprem sonrası; sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.

- Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın, camları ve kapıları açın, hemen binayı terk edin.

- Sarsıntı bittikten sonra afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma bölgesine gidin.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün.

- Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın.

- Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri size ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayabileceğiniz bir afet ve acil durum çantası hazırlayın.

- Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANMALI?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

GIDA

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

GİYECEKLER

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

SU

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

HİJYEN MALZEMELER

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

DİĞER MALZEMELER

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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