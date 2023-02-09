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Depremler nedeniyle Suriye’de can kaybı 3 bin 162’ye yükseldi

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Suriye’de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat’tan bu yana sürüyor.
Depremler nedeniyle Suriye’de can kaybı 3 bin 162’ye yükseldi

Suriye’de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat’tan bu yana sürüyor.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1262 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 285 kişi yaralandı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Suriye’nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1900 kişi öldü, 2 bin 950’den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, tedavi için sağlık merkezlerine sevk ediliyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları da acil yardım çağrısında bulunuyor.

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