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Derviş Mişon turnuvası başladı

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Hentbol büyükler ligi China Bazaar Derviş Mişon Turnuvası ile başladı.
Derviş Mişon turnuvası başladı

Erkeklerde MGA-Doğukent, kadınlarda ise Ozanköy-Miracle Esentepe maçları ile China Bazaar Derviş Mişon Turnuvası start alırken, MGA ve Esentepe takımları geceyi galibiyetle kapattı.

UKÜ Arena’da oynanan erkekler karşılaşmasında MGA ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi.

İlk devreyi rakibi Doğukent karşısında 12-11 önde kapatan MGA ikinci yarıda etkili oyunu ile sahadan 27-22 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

MGA’da Özgün, Doğukent takımında ise Atila maçı 10 golle tamamlayan oyuncular oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlar mücadelesinde Ozanköy ile Miracle Esentepe takımları karşılaştı.

İlk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 25-11 önde kapatan Miracle Esentepe sahadan 58-21 galip ayrılarak turnuvaya ve sezona farklı bir başlangıç yaptı.

Esentepe takımında Aysu kaydettiği 21 golle maça damga vuran isim oldu.

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