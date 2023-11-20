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Derya: Evsizlik sorunu çığ gibi büyüyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü'nün, "Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümler Raporu" kapsamında yürüttüğü ziyaretlerin adresi bu kez Mağusa oldu.
Derya: Evsizlik sorunu çığ gibi büyüyor

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, Mağusa Kadın Örgüt Başkanı Mine Karaca, İYK üyeleri Asya İlktaç, Rana Erozan Uluçay, Halide Dalokay, Esen Beyköylü ve Özge Akdeniz'in katılımıyla oluşan heyet, Mağusa bölgesinde bulunan özel yaşlı bakım evlerini, Sosyal Hizmetler Dairesi'ni ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde derinleşen yoksulluk ile birlikte artan sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Kadın Örgütü Başkanı Derya, “Diğer sosyal politika alanlarında olduğu gibi bakıma muhtaç hasta, yaşlı, engelli ve yoksul bireylerin ihtiyaçları için devlet bütçesinde ayrılan para çok yetersiz. Bu yüzden bakıma muhtaç insanların barınma sorununun her gün arttığını gözlemledik. Maalesef evsizlik sorunu çığ gibi büyüyor” dedi. Ekonomik kriz ile birlikte yoksulluğun derinleştiğini ifade eden Derya, kırılgan grupların sayısının çoğaldığını belirtti.

Özel yaşlı bakım evlerinin dahi mali kaynak zorluğu yaşadığını belirten Derya, “Bakım evlerinde çalışacak personelde ihtiyaç duyulan sertifikasyon kriterleri belirlenmiş değil, yine bakımevlerinde bulunması gereken lojistik ve medikal gereklilikler ile çalışma saatlerini düzenleyen bir yönetmelik olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi. Derya kronik ruh hastalıklarına sahip bireylerin yaşlı bakım evlerinde barınmak zorunda kaldığını, birçok bakıma muhtaç yaşlının ise bakımevlerinin az olmasından dolayı yer bulamadığını belirtti. Yaşlı ve hastaların birçoğunun sosyal yardım alan yoksul ve kimsesiz kişiler olduğunu belirten Derya,  sosyal yardım maaşlarının bakım evlerinin kira, personel maaşları, mutfak giderleri, elektrik ve su faturaları gibi sabit giderlere harcanmak zorunda olduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi ile yaptıkları görüşmelerde evsizlik sorununun büyüdüğünü gördüklerini anlatan Derya, en temel insan haklarından biri olan barınma hakkının ortadan kalkmaya başladığını, bu konuyla ilgili derhal önlem alınmazsa ileride ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtti.

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