  • BIST 1.102
  • Altın 463,058
  • Dolar 7,6513
  • Euro 8,9483
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Devlet Kurumlarında İzlenmesi Gereken Siber Güvenlik Haritası!

» »
Kamu Kurumlarında Siber Güvenliği Artıracak 6 adım!
Devlet Kurumlarında İzlenmesi Gereken Siber Güvenlik Haritası!

Her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinde de dijitalleşme son sürat devam ediyor. Ancak devlet kurumlarının web uygulamalarının şirketlere oranla az güvenliğe sahip olması, kamu kurumlarının siber güvenliğini de tartışır hale getiriyor. Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, siber güvenliklerini geliştirmeleri için kamu kurumlarının uygulaması gereken 6 adımı sıralıyor.

Daha hızlı ve karmaşık hale gelen siber saldırıların hedeflerinde kamu kurumları da bulunuyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte yeni uygulamalara ve hizmet anlayışlarına adapte olan kamu kurumlarının siber güvenliklerinin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyor. Dünya genelinde kamu kurumlarının sahip oldukları web uygulamalarında güvenlik seviyesinin oldukça düşük seyrettiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, devlet dairelerindeki siber güvenlik risklerine karşı direnç kazanılabilmesi için uygulanması gereken 6 adımı paylaşıyor.

Siber Direnci Artıracak 6 Adım

İş geliştirme süreçleri, modernizasyon ve siber direnç kombinasyonunun başarı getireceğini dile getiren Gürsel Tursun, siber saldırı altında olmaya devam edecek kamu kurumlarının siber direncini artırmaları için sistemlerine adapte etmesi gereken 6 adımı sıralıyor.
 

1. Temel görevlerde eksiksiz olunmalı. Yamalar, güncellemeler ve erişim izinleri denetimleri gibi rutin görevlerde kamu kurumlarının sürekliliği ve güncelliği elden bırakmaması gerekiyor.

 

2. Güvenliği artırmak için bulut hizmetlerini desteklemeliler. Bulut teknolojilerinden faydalanarak iş yükünü hem azaltabilir hem de çoklu işlem kapasitesi avantajlarını kullanarak siber saldırganların kamu verilerine ulaşıp kuruma zarar verme ihtimali en aza indirilebilir.

 

3. Veri merkezli güvenliğe adapte olunmalıŞifreleme, güçlü hesap ve erişim yönetimi gibi otomatik ya da manuel olarak yönetilen tüm konularda veri güvenliğinin günbegün tüm operasyonlarda gözetildiğinden kamu kurumlarının emin olması gerekiyor.

 

4. Uygulama güvenliği atlanılmamalı. Otomatik taramalar ve testler uygulayarak uygulamalardaki potansiyel zafiyetleri, devamlı ve düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor.

 

5. Yazılım temelli ağ kullanımı artırılmalıSiber saldırganlar, bulamadıkları bir şeye saldıramazlar. Ağ olarak yazılım tabanlı bir sistem kullanılması tercih edilmeli, ağ güvenliği artırılmalı.

 

6. Proaktif bir savunma yaratılmalı. Yapay zeka ve güvenlik otomasyonu araçları kullanılarak sorunlar kısa zamanda fark edilip, hızlıca savunma yolları üretilmeli. IT departmanlarının sürekli uygulayacağı testlerle belirlenen zayıflıklar, saldırganlar fark etmeden önce sorun olmaktan çıkarılmalı. Siber tehditleri takip ederek en önemli tehditler başta olmak üzere kurumun öncelikleri belirlenmeli.

 

Komtera Teknoloji Hakkında:

Komtera Teknoloji, 20 yılı aşkın tecrübesiyle, bilginin güvenliği ve gizliliği konusunda mevcut/potansiyel zafiyetleri ve risk/tehdit unsurlarını ortadan kaldırmak üzere alanında uzman bilgi güvenlik çözümleri üreticilerinin distribütörlüğünü yürütmektedir. Bu çözümler birbirleriyle entegre olabilen ve KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çözümlerdir.

1600842637_kamu_kurumlar__nda_siber_gu__venlig__i_art__racak_6_ad__m__3_.jpg

Bu bağlamda Komtera Teknoloji çatısı altında; Firewall, uç nokta güvenliği, web uygulama güvenlik duvarı, mobil cihaz kontrolü, e-posta güvenliği, web güvenliği, saldırı önleme, kimlik yönetimi ve iki faktörlü doğrulama, veri tabanı güvenliği, veri şifreleme, zafiyet yönetimi, kullanıcı denetimi ve kontrolü, veri sızıntısı önleme, ağ erişim kontrolü, güvenlik olay yönetimi gibi farklı çözümler bulunmaktadır.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Kurumlarında İzlenmesi Gereken Siber Güvenlik Haritası!23 Eylül 2020 Çarşamba 09:55
  • Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası Yürürlükte...23 Eylül 2020 Çarşamba 09:49
  • KTAMS ‘ın Trafik Dairesi İle Şehir Planlama Dairesi’ndeki Grevi Sürüyor23 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
  • Beşparmak Düşünce Grubu'ndan Basın Açıklaması23 Eylül 2020 Çarşamba 09:08
  • KKTC Günlük Hava Durumu - 23 Eylül 2020 Çarşamba23 Eylül 2020 Çarşamba 08:48
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 23 Eylül 2020 Çarşamba23 Eylül 2020 Çarşamba 08:45
  • Mağusa’nın bazı bölgeleri 6 saat elektriksiz23 Eylül 2020 Çarşamba 08:41
  • İncirli köyünde 200 adet rulo balya ve 25 ton arpa yandı22 Eylül 2020 Salı 21:51
  • KKTC'de bugün 7 pozitif vaka 18 kişitaburcu edildi22 Eylül 2020 Salı 19:45
  • Bakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi22 Eylül 2020 Salı 19:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti