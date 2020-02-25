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Devrik Mısır lideri Mübarek 91 yaşında öldü

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Devrik Mısır lideri Mübarek 91 yaşında öldü
Devrik Mısır lideri Mübarek 91 yaşında öldü

Mısır devlet televizyonu, ülkeyi 30 yıl yönettikten sonra 2011'de Arap isyanları döneminde devrilen Hüsnü Mübarek'in ölüm haberini geçti.

Devlet televizyonunun haberine göre, 1981 ile 2011 arasında Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek, yeniden ameliyat olmasından haftalar sonra hayatını kaybetti.

'Firavun' lakaplı Mübarek, 2011 Arap isyanları döneminde Kahire'deki Tahir Meydanı ile özdeşleşen protestoları sonucunda istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yargılanan Mübarek, 4 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakılmıştı. ekran-alintisi-029.jpg

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