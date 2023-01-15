"Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi” açılıyor

Geride bıraktığımız 2022’de Türkiye dijital oyun pazarı 1,2 milyar doları aşan devasa bir ekonomiye dönüştü. Küresel oyun pazarının büyüklüğü ise 200 milyar doları aşıyor. Bütün bu rakamlar, dijital oyun tasarımcılığını, geleceğin en parlak mesleklerinden birine dönüştürüyor. Zamanlarının önemli bir bölümünü dijital oyunlarla geçiren gençler ise bu alanda sadece oyuncu olarak değil, oyun tasarımcısı olarak da yer almayı hayal ediyor. Dijital oyun tasarımcıları, bir oyunun programlama, tasarım, animasyon veya sanat işlerinin tamamını yürütüyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yakın zamanda başlayacak yarı yıl tatilinde, 6-10 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği “Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi” ile 11-17 yaş grubundaki gençlere; oyuncudan, oyun tasarımcısına dönüşmenin kapılarını açıyor. KKTC’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocukların, sosyalleşirken kendi yeteneklerini keşfetmesini, yeni donanımlarla yeni beceriler geliştirmesini ve çağımızın en önemli yetkinliklerinden takım çalışması konusunda kendilerini geliştirmesini hedefleyen pek çok etkinlik, atölye ve eğitim programı düzenliyor. Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi de, gençlerin yaratıcılıklarını ve oyun deneyimlerini kullanarak kendi oyun tasarımlarını yapabilecekleri bir alt yapı edinmelerini amaçlıyor.

5 gün sürecek Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi’ne son başvuru tarihi 3 Şubat!

Beş gün sürecek olan Dijital Oyun Tasarımı Atölyesi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya şampiyonu robot futbol takımının da geliştirildiği, İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nin oyun geliştirme odasında düzenlenecek. Takım çalışması eğitimlerini Şefik Emre Coşkun verirken, oyun tasarımı eğitimlerini ise Oyun Tasarımcısı Yiğit Akgün verecek. Öğrenciler, 5 günlük atölyenin son gününde, grup halinde tasarladıkları oyunları alanında uzman olan kişilere sunarak geri bildirim alarak kendilerini bu konuda geliştirme fırsatı yakalayacak. Atölyeye katılmak isteyen gençler, 3 Şubat Cuma gününe kadar Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne başvurabilecek.

Anna Günsel: “Düzenlediğimiz etkinlik, atölye ve eğitim programları ile çocuklarımızın eğlenirken sosyalleşmesini ve kendilerini geleceğe hazırlayacak yetkinlikler kazanmasını amaçlıyoruz.”

Dijital oyun tasarımcılığının geleceğin öne çıkan mesleklerinden biri olduğunu hatırlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Düzenleyeceğimiz atölye ile çocuklarımızın oyun tasarımcılığı ile ilgili kendi yeteneklerini keşfederken; algoritmik, analitik, yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme becerilerini de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda atölye kapsamında verilecek takım çalışması eğitimleri ile öğrencilerimize; öğrenmeyi öğrenme, takım çalışması, tanıtım yapma ve etkili sunum becerileri gibi yetkinlikleri de kazandırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği etkinlik, atölye ve eğitim programları ile çocukların eğlenirken sosyalleşmesini ve kendilerini geleceğe hazırlayacak yetkinlikler kazanmasını sağlamayı amaçladığını söyleyen Anna Günsel, “ 5 gün sürecek Dijital Oyun Tasarımı Atölyemize, yarı yıl tatilini verimli bir şekilde geçirmek isteyen bütün gençlerimizi bekliyoruz” dedi.