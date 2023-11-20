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Dijital platformlara talep ücret artışları nedeniyle azalabilir

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Dijital yayın platformlarına rağbetin artmasıyla televizyon izleme oranlarında düşüş sürerken, abonelik ücretlerindeki artış sonucu izleyicilerin bu platformlara ilgisinin azalabileceği tahmin ediliyor.
Dijital platformlara talep ücret artışları nedeniyle azalabilir

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek karar alma süreçleri üzerinde artan etkisinin, çeşitli konularda odaklanmada potansiyel rolünü göz önünde bulundurarak 17 Aralık 1996'da, 21 Kasım tarihini "Dünya Televizyon Günü" ilan etti.

Geçmişten bugüne önemli eğlence ve iletişim aracı haline gelen televizyon, yerini yavaş yavaş dijital yayın platformlarındaki dizi ve filmlere bırakmaya başladı.

ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen, ABD'lilerin temmuz ayında yayınları, televizyondan mı yoksa dijital yayın platformlarından mı izlediğinin ele alındığı çalışma yayımladı.

Çalışmada, izleyicilerin, temmuz ayında televizyonda yayınlanan programlar yerine, son birkaç yıldır tercih edilen dijital platformlara yöneldiği belirlendi.

ABD'lilerin temmuzda televizyonda uydu yayınlarını izleme oranının yüzde 3,6 düştüğü tespit edilirken, bunun, tüm televizyon izlenme oranının yüzde 20'sine tekabül ettiği aktarıldı.

Kablolu televizyon yayınlarının izlenme oranı da yüzde 2,9 düşerken, bunun genel televizyon izleme oranının yüzde 29,6'sını oluşturduğu görüldü.

Böylece, ülkede temmuzda televizyon yayınlarının yüzde 49,6 izlendiği belirlenirken, Netflix ve YouTube gibi dijital yayın platformlarının izlenme oranının da haziran ayına oranla artarak yüzde 38,7'ye ulaştığı kaydedildi.

En çok tercih edilen dijital yayın platformları arasında YouTube, Netflix ve Amazon Prime Video yer aldı.

Çalışmada, temmuz ayında dijital platformlarda üretilen orijinal içeriklerden ziyade, sonradan "eklenen" televizyon programlarının, bu platformlara ilginin artmasına neden olduğu tahminine yer verildi.

Ayrıca çalışmada, televizyon yayını ve dijital platformlar dışında DVD ve sesli yayınlar gibi içeriklerin bulunduğu kategoriyi tercih edenlerin oranı yüzde 11,6 olarak belirlendi.

Dijital platformlarda fiyat artışları

CNN'in dijital yayın platformlarının ücretlerine ilişkin haberinde, uygulamanın ilk çıktığı zamanlardaki ücretlerle şimdiki ücretler karşılaştırılarak, ilk dönemlerde izleyicilerin bu platformları kablolu televizyondan "daha ekonomik" bulduğu için tercih ettiği aktarıldı.

Haberde, abonelerin ödediği ücretlerin artmasının yanı sıra bu platformlarda "şifre paylaşma" özelliğinin sonlandırılmasına yönelik adımlar atılmasını izleyicilerin olumsuz karşıladığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, izleyicilerin belirli bir ücret karşılığında abone olarak içeriklere erişebildiği dijital platformlara ödenen miktardaki artışın, "abone kazanma yarışından" kaynaklanabileceğine dikkat çekildi.

Son dönemde, fiyatlardaki artışla, birden çok platforma üye olunması halinde ödenen para miktarının, kablolu televizyona ödenen miktara yaklaştığı belirtilen haberde, bu nedenle dijital yayın platformlarına rağbetin azalabileceğine işaret edildi.

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