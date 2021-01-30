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Dikkat! 20 gün trafiğe kapanacak!

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Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yol genişletme ve asfalt yenileme işleri yapacaktır.
Dikkat! 20 gün trafiğe kapanacak!

Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yol genişletme ve asfalt yenileme işleri yapacaktır.

Yapılacak çalışmalar ile bölgede artan araç trafiğinin etkin bir şekilde rahatlatılması, trafik güvenliğinin artırılması ve bölgenin çehresinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu çalışmaların planlanan sürede hızlı bir şekilde tamamlanması ve çalışmalar esnasında araç ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için 30/01/2021 ile 20/02/2021 tarihleri arasında Eşref Bitlis Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmaların 22 gün içinde tamamlanması, gerekli görülen zamanlarda çalışmaların gece de sürdürülmesi hedeflenmiştir.

Caddenin trafiğe kapatılacağı tarihler arasında İsmet İnönü Bulvarı ile Serbest Liman Yolu arasındaki trafik akışı Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi, Önder Alışveriş Mağazası arkasından geçen Klinikler Sokak ve Erdoğan Acar Caddesi güzergahlarından sağlanacaktır.

Tüm bu çalışmalar Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacaktır. Projenin planlandığı sürede hızlı ve güvenli bir şekilde hayata geçirilebilmesi için siz değerli bölge sakinleri, işletme sahipleri ve tüm Mağusalılar’ın anlayışını ve iş birliğini önemsiyor, kalıcı güzellikteki ortak geleceğimiz için geçici olarak vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dileriz.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada kamuoyunda Liman yolu olarak bilinen Eşref Bitlis Caddesi’nde asfalt yenileme ve yol genişletme projesinin hayata geçtiğini, kendi öz kaynaklarımızdan karşılanacak olan bu proje ile birlikte Mağusa genelinde asfaltlamanın eş güdümlü bir şekilde yapılacağını, sıkıntılı birçok noktaya dokunulacağını ve bunun 2021 yılı boyunca devam edeceğini ifade etti.

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