  • BIST 121.001
  • Altın 291,812
  • Dolar 5,8505
  • Euro 6,5143
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dikkat ! Elektrik kesintisi

» »
Dikkat ! Elektrik kesintisi
Dikkat ! Elektrik kesintisi

Bahçeli’de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi yarın kesik olacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatlısu Galaros Hotel civarında da kesinti olacak Tatlısu Galaros Hotel civarında yarın elektrik kesintisi olacak. KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00- 13:00 saatleri arasında olacak.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz'dan arpa fiyatlarında indirim için öneri16 Ocak 2020 Perşembe 17:32
  • Zekai Altan PDC Denetleme Kurulu Üyesi16 Ocak 2020 Perşembe 17:30
  • Mahkeme Ergün Vehbi'nin talebini kabul etmedi16 Ocak 2020 Perşembe 16:37
  • atar bugün Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti16 Ocak 2020 Perşembe 16:07
  • Sahtekarlıkla para temin eden şahıs tutuklandı16 Ocak 2020 Perşembe 15:56
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm16 Ocak 2020 Perşembe 15:54
  • Cyprus Robotıcs’in sahibİ Tezel Çelebi DAÜ’de konferans verdi16 Ocak 2020 Perşembe 15:51
  • “Geçiş süreci 2” Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi16 Ocak 2020 Perşembe 15:24
  • “Gerekli açıklamaları görmediğimiz takdirde yeniden yollarda olacağız”16 Ocak 2020 Perşembe 15:03
  • Erdoğan: “KKTC’yi denklemden dışlayanlara izin vermedik”16 Ocak 2020 Perşembe 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti