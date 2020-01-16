Dikkat ! Elektrik kesintisi

Bahçeli’de Boray Apartmanları Bölgesi’nin elektrik enerjisi yarın kesik olacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatlısu Galaros Hotel civarında da kesinti olacak Tatlısu Galaros Hotel civarında yarın elektrik kesintisi olacak. KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 11:00- 13:00 saatleri arasında olacak.



