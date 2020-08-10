Dikkat Elektrik Kesintisi!

Güzelyurt’a bağlı Şahinler köyünde bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde hat takviyesi proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Şahinler köyü Cennet Sokak, Paşa Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.