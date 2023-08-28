  • BIST 7949.36
  • Altın 1633.658
  • Dolar 26.5413
  • Euro 28.7096
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Dinçyürek: Ortak hedef insan sağlığı ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.
Dinçyürek: Ortak hedef insan sağlığı ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakan Dinçyürek’e üstlendiği bakanlık görevinin hayırlı olmasını dileyerek, göreve geldiği ilk günden itibaren Dinçyürek’in sendikalarla istişare ettiğini bu nedenle ayrıca teşekkür ettiğini vurguladı. 

Sendikanın duruşunun diyalog ve istişareden geçtiğini belirten Atan, sendika olarak sağlıkla ilgili atılacak adımlarda her türlü katkıyı koymaya, işbirliği içerisinde sorunlara çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.  

Bakan Dinçyürek, ortak hedefin insan sağlığı ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması, aynı zamanda hasta olmadan önce sağlığın korunması olduğunu, bu yönde koruyucu hekimliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın liderlik görevi olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, ilgili paydaşların iş birliği ve katkılarıyla hedeflerin hayata geçeceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının tek amacının hastaların sağlığı olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, sorunların elbirliği ile çözülebileceğini, bu konuda bakanlığın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, nakil tüzüğü konusunda sendikalarla istişare içerisinde çok sayıda sağlık çalışanının mağduriyetinin giderildiğini, önümüzdeki günlerde terfi ve istihdamalar, hemşire nakilleri konusunda da diyalog yolu ile ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Doktorları: "İnsani Yardım Çalışanlarına Daha İyi Koruma Ve Güvenlik Ortamı Sağlanmalı"19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:55
  • Şimdi de İngiltere: Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86 yayılıyor19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:01
  • Dinçyürek:” 1. Basamak sağlık hizmetlerinin daha verimli olması için bakanlık üzerine düşen görevi yapmakta kararlıdır”18 Ağustos 2023 Cuma 12:47
  • DSÖ COVID-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi18 Ağustos 2023 Cuma 09:47
  • Mantar hastalığının en sık görülen belirtileri nedir?18 Ağustos 2023 Cuma 09:24
  • Dinçyürek:”  Sağlık bir ekip işidir, birlikte başaracağımıza inanıyorum”17 Ağustos 2023 Perşembe 17:37
  • Yaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri17 Ağustos 2023 Perşembe 09:35
  • 844 kutu Celery Bitki Çayı piyasadan toplatılıyor16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:45
  • Dr. Greenhalgh: Covid-19’un yeni varyantı potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:49
  • National Geographic yazdı: Mutluluk hormonlarını doğal yolla artırmak mümkün15 Ağustos 2023 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti