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Dipkarpaz’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

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Dipkarpaz’da dün gece 317 miligram alkollü içki etkisi altındayken trafik kazası yapan bir sürücü hafif yaralandı ve ardından polis tarafından tutuklandı.
Dipkarpaz’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Polis bültenine göre Şükrü Göndermez (E-49) adlı sürücü dün saat 20.40’ta, Dipkarpaz’da Yokuş Sokak’ta317 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 021 plakalı salon araç ile kuzeyden güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kuyu büzüne çarpıp kontrolsüzce savrularak takla attı.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, Yenierenköy Sağlık Ocağı’ndaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapması” nedeniyle HR 021 plakalı araç sürücüsü Şükrü Göndermez tutuklandı.

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