‘Direkli köy’: 945 nüfuslu köyde 1100 elektrik direği var

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde 945 nüfuslu Kurugöl köyünde 1100 elektrik direği bulunuyor. Bu nedenle ‘direkli köy’ diye de adlandırılıyor.

Kurugöl belde belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapandı. 1980’li yıllarda nüfusu 3 bini bulan Kurugöl’de, günümüzde 481’i erkek, 464’ü de kadın olmak üzere 945 kişi yaşıyor.

Köylüler, o yıllarda, imar planının geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu söylüyor.

Köy sakinlerinden Emin Gül, iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlere hızlı bir göç yaşandığını söylerken ​Eşraf İlhan durumu şöyle anlatıyor: “1980’li yılların başında o dönemlerde civar yerleşim bölgelerinde görülmeyen önemli bir imar genişlemesi yaşandı Kurugöl’de. Bu dönemde hazırlanan imar planı değişikliğiyle yerleşim alanı geniş bir alana yayıldı, vatandaşların bu geniş alanda ikamet edeceği düşünüldüğü için fazla sayıda elektrik direği dikildi.”