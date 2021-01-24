Direnenler kazandı: Somalı madencilerin ödemeleri yapılmaya başlandı

Haklarını alamayan Soma Kömür A.Ş’ye bağlı çalışan maden işçileri iki yıl boyunca sürdürdükleri direniş sonucu kıdem, ihbar tazminatı gibi alacaklarının verileceği duyuruldu. 3500 işçinin 2391’inin alacakları verildi. 1300 maden işçisinin alacakları ise hesaplanarak en kısa zamanda verileceği bilgisi verildi.

Somalı direnen maden işçilerinin kazanımını katıldığı bir programda Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal şu ifadeler ile duyurdu:

“Uzun bir süredir verdiğimiz mücadelede geçtiğimiz yıl 2100 madencinin tazminatları yatırılmıştı. Tazminatları verilmeyen yaklaşık 3500 madenci için 2 yıldır vermiş olduğumuz mücadele sonucunda bugün işçi arkadaşlarımızın alacakları yatırılmaya başlandı. 2391 madencinin tazminatı yatırıldı. 1300 maden işçisinin de tazminatlarında işçi arkadaşların itirazları üzerine tekrardan tazminatların hesaplanması yapılarak en kısa zamanda yatırılması için takipteyiz. Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak mücadeleye destek veren, katılan tüm dostlara, yoldaşlara teşekkür ederiz. Şunu da belirtmek isteriz 7 yıl gibi uzun bir sürede sarı sendikaların mağdur ettiği, sorunların çözülmediği, sorunların kararlı bir mücadele ile başarılabildiğini gösteren maden işçilerine de ayrıca teşekkür ederim. “