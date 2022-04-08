Direniş bildirgesi yayınlandı

Başbakanlık önünde bir haftadır eylem yapan gençler, direniş bildirgesini yayınladı. Kamuoyuna taleplerini açıklayan gençler, “Yarını kurtarmak için bugün direnmek, bugün çalışmak lazım! Bugün mücadele etmek ve bugünü yaşamak lazım! Öncelikle tüm toplumun bilmesini isteriz ki; bu direniş bir süreçtir…” ifadelerine yer verdi.

Aydınlık yarınlar için direnmek zorunda bırakıldıklarının altını çizen gençler, “Size görevlerinizi hatırlatmak adına Başbakanlık önünde 170 saattir direniş nöbetine devam ediyoruz” dedi.

Başbakanlık önündeki Direniş Çadırı’nda eylem yapan gençlerin yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

“Biz, sizin yıllardır, her ne sebeple olursa olsun, bu toplumu sürüklediğiniz karanlığı en çok hisseden gençler olarak, daha iyi bir gelecek için, bu ülkeden göç etmemek için bir araya geldik. Parti rozetlerimizi bir kenara bıraktık. Bu taleplerimiz ile size çoktan yapmış olmanız gerekenleri, görevlerinizi hatırlatacağız. Halkın alım gücü günden güne düşerken, adamızın her köşesinde eylemler ve hatta intihara teşebbüslere bizler şahit olurken, süt alamayan, evine ekmek götüremeyen insanların, kapıya kilit vurmak zorunda bırakılan esnafın gelecek kaygısını kalbimizde hissederken, sizler bu adımları çoktan atmış olmalıydınız. Direnişin 2. Aşamasında; kısa vadeli taleplerimiz ile alakalı acil düzenlemeler yapmanızı istiyoruz! Bu taleplerimiz ile alakalı atacağınız adımları veya izleyeceğiniz yolu bize 15 gün içerisinde bildirmenizi bu ülkenin gençleri olarak istiyoruz!

KISA VADELİ TALEPLERİMİZ:

1. Özellikle KIB-TEK gibi kurumlarımızda partizanca atamalar derhal durdurulsun. Üzerinde şaibe olmayan, alanında liyakatli insanlar atansın. Kurumun kendi ayakları üzerinde durması için gerekli yatırımlar yapılsın. Aksa ile yapılan sözleşmenin yenilenmeyeceği garanti edilsin.

2. Dar gelirli kesimlerin, gıda maddeleri, elektrik, barınma, su gibi en temel ihtiyaçlarının karşılandığı, mevcut zamların sübvansiye edildiği bir ekonomik destek paketi açıklansın.

3. Biz kendi ayakları üzerinde durmak ve üretmek isteyen gençler olarak Ankara'nın Kıbrıslı Türklere dayattığı veya ülkemiz hükümetinin talep ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki paketlerin tümünün reddedilmesini istiyoruz. 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı en başta meclis olmak üzere katılımcı bir anlayışla hayata geçirilsin.

4. Hayat pahalılığı artışları 2 ayda bir uygulansın. Asgari ücret 2 ayda bir revize edilsin. Ayrıca, dar gelirli ve düşük gelir gruplarının maaşlarına insanca yaşayabilecek düzeyde artışlar verilsin.

5. Sözde belediye reformu derhal geri çekilsin.

6. Burs ödenekleri bütçe içerisinde öncelikli kalemler arasına alınsın.

Başbakanın liderliğindeki Bakanlar Kurulu’ndan 6 talepleriyle ilgili yazılı yanıt talep eden gençler, Başbakanlık önünden hiçbir yere ayrılmayacaklarının altını çizdi.

GELECEK KAYGISI TAŞIYAN TOPLUM BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda organize edecekleri sokak eyleminde, gelecek kaygısı taşıyan tüm toplumun kendilerini yalnız bırakmayacağını vurgulayan gençler, uzun vadeli taleplerini de sıraladı.

UZUN VADELİ TALEPLER

1. Bakan, müsteşar, milletvekili, örtülü ödenek, izaz, ikram partizanca yapılan istihdam giderleri maliyeye geri aktarılsın.

2. Genç esnaf ve yatırımcı desteği önerisi sunulsun.

3. Makam araçları derhal satılsın.

4. Cumhurbaşkanı’nın yurt dışına yaptığı "kültür" gezilerinin giderleri devlet bütçesinden harcanmasın, kesilen öğrenci bursları için kaynak olarak kullanılsın.

5. Polisin sivile bağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Merkez Bankası Başkanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı makamları bir an önce Ankara’nın vesayetinden, Kıbrıslı Türklerin iradesine teslim edilsin.

6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tüzüğüne uygun bir şekilde personel istihdamları yapılarak bünyesinde bulunan şubeler faaliyete geçirilsin.

7. Mecliste hali hazırda ivediliği alınan Ev İçi Şiddet Yasası yasallaşsın.

8. Bakanlıkların ve devlet kurumlarının giderleri bağımsız uzmanlar tarafından denetlensin ve fuzuli gider kalemlerine ivedilikle son verilsin.

9. Görevde olmayan, işe gitmeyen ve devlet kurumlarından maaş almaya devam eden müşavirlerin maaşlarında düzenleme yapılsın.

10. Refah Devletine ulaşırken en önemli potansiyeli ve fırsatları kaçırmamak adına kesintisiz, hızlı ve sansürsüz internet altyapısı için yatırımlar yapılsın. Dijital tanınırlık için somut adımlar atılsın.

11. Stratejik olmayan temsilcikler derhal feshedilsin.

12. Milletvekili maaşları meclis performansının belirleyici olacağı şekilde yeniden düzenlensin.

13. İyi idare yasası gereği memleketin öz kaynaklarını peşkeş çekenlerin yargı önünde hesap vermesi için yasal süreç başlatılsın,

14. Ülkemizde bu kadar ekonomik problem varken Külliye yapılmasın.

15. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli ve ücretsiz olması için gereken çalışmalar başlasın.

16. Müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için adımlar atılsın.

17. Üreticinin akaryakıtı daha ucuza almasını sağlayacak düzenlemeler yapılsın.

18. Toplu taşıma artırılsın ve öğrenciye ücretsiz olsun.

19. Yeni geçiş noktalarının açılması için çalışmalara ivedilikle başlansın.

BİZ BU DİRENİŞİ TERK ETMEYECEĞİZ. ÇÜNKÜ ÜLKEMİZİ TERK ETMEK İSTEMİYORUZ

Gençler basın açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Bu uzun vadeli taleplerimiz ile alakalı izleyeceğiniz yol haritasını da bizlere yazılı olarak iletmenizi istiyoruz! Bize vereceğiniz cevap eylem planımızda ve direniş nöbetinin geleceğinde karar verici olacaktır. Geçmiş icraatlarınız bize güven vermiyor. Günden güne kötüye gidiyoruz. Bunu sizin görmediğinize inanmıyoruz. Size güvenmiyoruz. Siz yapamıyorsunuz. Bizi aydınlık yarınlara taşıyamayacaksınız! Bunu istemiyorsunuz. Bu ülkenin aydınlık insanları var. Bu ülkede dürüst, çalışkan, toplumsal gailesi olan insanlar var. Bu ülkede gailesi memleket olan insanlar var! Kıbrıslı Türklerin dünyaya entegre olmasını sağlayacak çözüm planınızı bize hemen anlatın. Tekrar ve tekrar hatırlatıyoruz! Direniş nöbeti tam 1 haftadır devam ediyor. Ve bu süreçte biz bu direnişi terk etmeyeceğiz. Çünkü ülkemizi terk etmek istemiyoruz. Direnmeye devam edeceğiz. Sizden rica ediyoruz, akıl ve bilim temelinde planlama ile bize gurur duyulacak bir ülke bırakın! Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkına yapılan müdahalelerini kınarken, bu müdahalelerin bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Geleceğimizin Kıbrıslı Türklerin kendi iradesiyle şekillenmesini istiyoruz. Maaşlarınızda gözümüz yok! Bu icraatları siz hayata geçirin, koltuklarınız size kalsın! Geleceğimizi bize bırakın!”