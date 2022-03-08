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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covıd-19 Testi Pozitif

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covıd-19 Testi Pozitif
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covıd-19 Testi Pozitif

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Alithia gazetesi, Neofitu’nun gelecek yıl yapılacak olan Başkanlık seçimi için koyduğu adaylığın, 12 Mart’ta parti üst konseyinde onaylanmasının programlandığını, ancak Neofitu’nun Covid-19 olması nedeniyle prosedürün büyük olasılıkla 19 Mart’ta gerçekleşeceğini yazdı.


Bu arada, haberde, Neofitu’nun EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun geçtiğimiz günlerde yapılan anma töreninde yaptığı konuşma da yer aldı.


Habere göre Neofitu, aynı görüşte ve vatanseverlik bilinciyle hareket etme zamanının geldiğini kaydederken, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları aleyhindeki tehditleri ve saldırganlığı ile Maraş’taki işgal teşebbüsüne” karşı Afksendiu’ya “işgal askerinin” ve bölünmenin olmadığı, vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygı duyulan, barış ve güvenlik içerisindeki bir vatan için çalışacakları sözünü verdiklerini söyledi.

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