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DİSİ Başkanı Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından memnun

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i tebrik etti.
DİSİ Başkanı Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından memnun

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Neofitu ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başta olmak üzere eski ve şimdiki dışişleri ve savunma bakanlarını da tebrik ettiğini vurguladı.

Haravgi gazetesinde yer alan Rum Çevreciler ve Vatandaşların İşbirliği Hareketi açıklamasında, ambargonun kaldırılmasının “birçok semboller içeren olumlu bir karar olduğu” değerlendirmesinde bulunulduğunu yazdı.

Söz konusu kararın, sözde “Türk işgalci ve yayılmacı tutumuna karşı savuma çabalarını güçlendireceği” de öne sürüldü.

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