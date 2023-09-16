DİSİ ve DİKO’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar yaptı

Güney Kıbrıs’taki DİSİ ve DİKO partileri, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesi, “Annita Dimitriyu-Tufan Erhürman Görüşmesi… DİSİ’den Kıbrıs Türk Siyasi Partileriyle Toplantı Girişimleri” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin yeniden başlaması için gerek uluslararası toplum, gerekse Kıbrıs içerisinde uygun şartların yaratılması sorumluluğundan söz eden ve bunun yalnızca hükümeti değil herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Dimitriyu, bu nedenle vatanın dünü, bugünü ve yarını için “Kıbrıs” genelinde bir siyasi istişare, görüş alışverişi ve bilgilendirme kampanyası başlattıklarını ifade etti.

Dimitriyu, partisi DİSİ’nin bu çerçevede, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlendiği üzere, üzerinde anlaşmaya varılmış iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm bulunmasına ilişkin kendi vizyonlarını paylaşan tüm siyasi güçler ve genel olarak sivil toplum örgütleri, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlarla, “Kıbrıs” genelinde bir siyasi istişare, görüş alışverişi ve bilgilendirme kampanyası başlattıklarını yineledi.

Bu girişim çerçevesinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman ve iki parti heyetlerinden başlayarak, Kıbrıslı Türk siyasi partilerle toplantılara devam edeceklerini ifade eden Dimitriyu, ardından da siyasi partiler, organize gruplar aynı zamanda Kıbrıs Türk ve Rum toplumundan yetkililerle bir dizi başka toplantı ve girişimlerin daha gerçekleştirileceğini söyledi.

Açıklamasında DİSİ partisinin yine tarihi sorumluklarına yanıt verdiğini belirten Dimitriyu, buna paralel olarak DİSİ’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki çabalarına desteğini de ifade etti.

New York’taki BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesindeki istişarelerin ve Hristodulidis’in temaslarının, Rum kesiminin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve özlü müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlamasına ilişkin çabası açısından oldukça önemli olarak değerlendirildiğini de savunan Dimitriyu, DİSİ’nin Hristodulidis’in bu yöndeki tüm çabalarını desteklediğini sözlerine ekledi.

-DİKO’dan açıklamalar

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, partisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek AB’nin Kıbrıs sorunu çözüm çabalarına daha aktif müdahil olması, gerekse müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin şartları oluşturmak için bir BM Genel Sekreteri temsilcisi atanmasına dair girişimlerini selamladığını ve desteklediğini ifade etti.

Açıklamasında, gerçekçi olmaları gerektiğini de ifade eden Papadopulos “Birisi Türk ve Kıbrıs Türk yetkililerin günlük açıklamalarını dinlediğinde, bu girişimlerin direkt sonuca sahip olacağı konusunda çok iyimser olamaz” ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında bunun çabaları sonlandırmaları gerektiği anlamına gelmediğini söyleyen Papadopulos, aksine girişimleri sürdürmeleri, Kıbrıs meselesinin çözümünün esasına ilişkin haklarını talep etmeye devam etmeleri, aynı zamanda AB ve Avrupalı ortaklarından destek istemeye devam etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.