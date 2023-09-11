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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kutladı

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kutladı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı konuk ederek, uluslararası yüzme yarışmalarındaki başarıları dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Türk Milli Takımı adına katıldığı uluslararası yüzme yarışmalarında üstün başarı kazanan Kıbrıs Türkü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Ulaç’ın başarılarının artarak devam etmesini dileyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depreminden sonra her sportif başarının sevincini bir burukluk içinde yaşadıklarını ifade ederek, yüreklerde derin yaralar açan Şampiyon Melekleri unutmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

 
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