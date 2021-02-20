  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor

» »
Avrupalı araştırmacılar, diyabetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastaneye kaldırılan hastalarda ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.
Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor

UPI’nin haberine göre, Fransa’daki Nantes Üniversitesi diyabet uzmanlarının yürüttüğü araştırma kapsamında, Fransa’daki 68 farklı hastanede virüs tedavisi gören 2 bin 800 diyabetli hastaya ilişkin veriler değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlar, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan her 5 diyabetli Kovid-19 hastasından 1’inin, hastaneye kaldırıldıktan sonraki 1 ay içinde hayatını kaybettiğini gösterdi.

Bunun yanı sıra düzenli insülin alan ileri düzey diyabet hastalarında Kovid-19'dan ölüm riskinin, insülin kullanmayan diyabet hastalarına göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirlendi.

Uzmanlar, düzenli tedaviler uygulanarak diyabetli hastaların kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutulmasının Kovid-19 bağlı ölümlerin önüne geçilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Araştırmacılar, diyabetli hastaların yüksek risk grubunda olduğunu ve öncelikli olarak aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coronavirüs salgını son beş haftadır küresel olarak küçülüyor20 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakalarında İyileşenlerin Sayısı 86 Milyonu Geçti20 Şubat 2021 Cumartesi 13:45
  • Prof. Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var20 Şubat 2021 Cumartesi 10:37
  • DSÖ duyurdu! Her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka19 Şubat 2021 Cuma 18:45
  • “Sinüzit Göz Ardı Edilirse Beyin Apnesine Neden Olabilir" Uyarısı19 Şubat 2021 Cuma 13:15
  • Finlandiya'da PCR'da gizlenebilecek Covid-19 mutasyonu tespit edildi19 Şubat 2021 Cuma 10:18
  • Covid-19 teşhisinde yeni yöntem: E-burun18 Şubat 2021 Perşembe 21:01
  • Doktor: ‘Beni öldür, dayanamıyorum’ diyen hastam oldu; taburcu edince çok sevindik18 Şubat 2021 Perşembe 20:41
  • 3894 test yapıldı, 5'i yerel 25 pozitif vaka18 Şubat 2021 Perşembe 19:59
  • BM 10 Ülkenin Aşıların Yüzde 75'ini Aldığını, 130 Ülkede Aşı Olmadığını Açıkladı18 Şubat 2021 Perşembe 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti