Diyabet, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarında ölüm riskini arttırıyor

UPI’nin haberine göre, Fransa’daki Nantes Üniversitesi diyabet uzmanlarının yürüttüğü araştırma kapsamında, Fransa’daki 68 farklı hastanede virüs tedavisi gören 2 bin 800 diyabetli hastaya ilişkin veriler değerlendirildi.
Elde edilen sonuçlar, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan her 5 diyabetli Kovid-19 hastasından 1’inin, hastaneye kaldırıldıktan sonraki 1 ay içinde hayatını kaybettiğini gösterdi.
Bunun yanı sıra düzenli insülin alan ileri düzey diyabet hastalarında Kovid-19'dan ölüm riskinin, insülin kullanmayan diyabet hastalarına göre yüzde 44 daha fazla olduğu belirlendi.
Uzmanlar, düzenli tedaviler uygulanarak diyabetli hastaların kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutulmasının Kovid-19 bağlı ölümlerin önüne geçilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.
Araştırmacılar, diyabetli hastaların yüksek risk grubunda olduğunu ve öncelikli olarak aşılanması gerektiğinin altını çizdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.