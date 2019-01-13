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SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Diyabetten Korunmak İçin Sağlıklı Beslenin Egzersiz Yapın

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Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ; “Diyabet, Kalp, Böbrek, Göz, Mide ve Bağırsak Hastalıklarının Yanında, Nörolojik Rahatsızlıklara da Yol Açıyor.”
Diyabetten Korunmak İçin Sağlıklı Beslenin Egzersiz Yapın

Şeker hastalığının günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ, diyabetin görülme sıklığının gittikçe arttığını, örneğin Türkiye çapında yapılan bir araştırmada diyabet sıklığının %13.7 olarak tespit edildiğini söyledi.  Şeker hastalığının sadece kan şekeri yüksekliği anlamına gelmediğini de belirten Uzm. Dr. SİRKECİ, diyabetin yıllar içerisinde kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar ile göz hastalıklarına yol açtığını bildirdi.

Sağlık Sorunlarındaki Artışın Temel Nedeni Düzensiz ve Sağlıksız Beslenme

Sağlık sorunu sıklığının giderek artmasının temel nedeninin, düzensiz ve sağlıksız beslenme ve buna bağlı olarak görülen obezite olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ, diyabetin sadece diyetsel ve hareketli bir yaşam tarzı ile önlenebilir, gelişimi geciktirebilir bir hastalık olduğunu, obezite ve sedanter yaşam tarzının ise şeker hastalarının en büyük düşmanı olduğunu söyledi.

Erken Teşhisle Yıllar İçerisinde Oluşabilecek Diyabete Bağlı Hastalıklar Kontrol Edilebilir

Erken teşhis edilip gerekli önlemler alındığı takdirde yıllar içerisinde oluşacak birçok diyabete bağlı hastalığın kontrol edilebilir hale geleceğini anlatan Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ, bu yüzden özellikle karın çevresi geniş, kilolu, kilo vermekte zorlanan, ailesinde şeker hastalığı hikâyesi olan kişilere, mutlaka sağlıklı yaşam tarzını benimsemnin yanında, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaları önerisinde de bulundu.

En Sık Görülen Diyabet Tipi “Tip 2 Diyabet”

Uzm. Dr. Özgür SİRKECİ sözlerine şöyle son verdi;  “Temel olarak iki tip diyabet olmakla birlikte özel diyabet tipleri de mevcuttur.  Fakat en sık görüleni, obezite ve insülin direnci ile ilişkili olanı Tip 2 Diyabet’tir. İnsülin direnci kan tetkikleri ile ölçülebilir, hastanın karın çevresinin geniş olması, obezite varlığı ile tahmin edilebilir bir parametredir. Tip 2 Diyabet’in gelişiminde temel rolü oynayan insülin direncinin ortadan kaldırılması ile diyabetin gelişiminin önlenmesinde büyük bir adım atılmış olur.  Sadece diyet ve egzersiz, bazen de eklenebilecek birtakım ilaçlarla kontrol edilebilecek bir durum haline gelir.  Özetle diyabet önlenebilir bir hastalıktır, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ise sağlıklı yaşamanın temel yapı taşlarıdır”.

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