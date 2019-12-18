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Diyanet'in bu yılki harcaması belli oldu: Altı bakanlığı geride bıraktı

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Diyanet İşleri Başkanlığı 11 aylık bütçe harcaması ile 6 bakanlığı geride bıraktı.
Diyanet'in bu yılki harcaması belli oldu: Altı bakanlığı geride bıraktı

Gelecek yıl için 11.5 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet’in bu yılki 11 aylık harcaması da netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ile ocak-kasım dönemi bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı kasım ayında 880 milyon lira harcama yaptı. Diyanet’in yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama ise 9.6 milyar liraya ulaştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Diyanet’in bütçe başlangıç ödeneği 10.4 milyar liraydı. Ancak daha sonra ödenek toplamı 7.4 milyar liraya indirildi. Buna karşın Diyanet 11 ayda yaptığı 9.6 milyar liralık harcama ile ödenek toplamını aştı. Diyanet 11 aydaki harcaması ile daha yıl bitmeden Cumhurbaşkanlığı ve 6 bakanlığı geride bıraktı. 

Diyanet’in, 11 ayda yaptığı harcama ile geride bıraktığı bakanlıkların aynı süredeki harcamaları şöyle: Dışişleri Bakanlığı 3.9 milyar lira.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.3 milyar lira. Kültür ve Turizm Bakanlığı 5.2 milyar lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.4 milyar lira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6.5 milyar lira. Ticaret Bakanlığı 4.1 milyar lira.

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