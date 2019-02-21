Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Dizdarlı, Başkan Uluçay’a, Ombudsman’ın Temmuz-Aralık 2018 arasını kapsayan 28.dönem raporunu sundu.

Ombudsman Emine Dizdarlı, kabulde yaptığı konuşmada, yasa gereği her 6 ayda bir faaliyetleri hakkında rapor sunduklarını anımsatarak bu çerçevede Meclis’te olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Ombudsman makamının çalışmaları neticesinde kamu yönetiminin daha iyi olacağına olan inancını dile getirerek, Meclis Ombudsman Komitesinin gelen raporlar doğrultusunda Milletvekillerinin de katkısıyla yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

Amacın kamu hizmetlerinin çok daha etkin ve rasonel noktaya taşınması olduğuna vurgu yapan Uluçay, bu çalışmaları hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ile Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da hazır bulundu.