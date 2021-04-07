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Dizdarlı Özant'ın Başvurusuyla İlgili Raporu Açıkladı

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Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydederek, raporu paylaştı.
Dizdarlı Özant'ın Başvurusuyla İlgili Raporu Açıkladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Dt. Ahmet Özant'ın ilgili dönemin Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı sıfatıyla, yasalara aykırı biçimde çalışan iki diş kliniği hakkında Sağlık Bakanlığı yetkililerini yazılı ve sözlü olarak bilgilendirdiğini ancak bir netice elde edemediğini iddia ettiğini ve daireden yardım talebinde bulunduğunu bildirdi.

Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydederek, raporu paylaştı.

Raporda, Sağlık Bakanlığı'nın izinsiz olarak faaliyet gösteren söz konusu işyeri hakkında yasal işlem başlatmadığı bildirildi.

"Özetle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından düzenlenmiş olan Özel Muayenehane Açma ve Çalıştırma Yetki Belgesi’ne göre, Berçem 1 Apt. Ayluğa/Gazimağusa adresinde bulunan Özel Muayenehaneyi açmak ve çalıştırmak için yetkilendirilmiş olan kişi Sayın Ender Çelebi’dir. Ancak Sosyal Sigortalar Dairesi kayıtlarına göre Sayın Çelebi’nin işveren ya da çalışan olarak bu iş yerinde herhangi bir kaydı yoktur" denilen raporda, şöyle devam edildi:

"Yine benzer biçimde Çalışma Dairesi kayıtlarına göre bu adreste tescilli bir işyeri bulunmamaktadır. Bu tutarsızlığın, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilgili Oda tarafından 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası gözetilerek değerlendirilmesi gerekmektedir."

Raporda, Sağlık Bakanlığı'nın izinsiz olarak faaliyet gösteren söz konusu işyeri hakkında yasal işlem başlatmayarak ve Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun bu işyeri ile ilgili aldığı kararın gereğini yerine getirmeyerek, 37/2012 sayılı Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası’na aykırı davrandığı belirtildi.

Raporda, ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirerek, mezkûr işyerini denetlemesi, izinsiz açılmış işyeri ve kayıtsız çalışan diş hekimleri hakkında gereğini yapması gerektiği kaydedildi.

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