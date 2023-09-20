Dizdarlı’nın Yeni Kitabı “Lambousa Prensesi”nin Tanıtım ve İmza Etkinliği Yapıldı

Samimi bir ortamda geçen etkinlik, Khora Yayınları adına kitabın editörü Nazen Şansal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Şansal, “Lambousa Prensesi”nin olay örgüsü ve karakterlerin zenginliği bakımından, hem tarihimizi hem de çağımızı yansıtan oldukça yetkin bir kitap olduğunu vurguladı. Bir doktorun elinden çıkmasının verdiği avantajla, toplumun hastalıklı yönlerini doğru teşhis eden bir eser olduğunu belirtti.

Yazar Bülent Dizdarlı ise eşi Emine Dizdarlı’ya teşekkür ederek sözlerine başladı ve kitabın hazırlanış sürecinden ve içeriğinden bahsetti. Doktorluk ile yazarlık mukayesesini de yapan Dizdarlı, okurlarına ve Khora Yayınevi’ne teşekkürlerini sundu. Ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından verilen Ali Nesim Roman Ödülü’ne layık görülmesinin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Erkek şiddeti mağduru bir kadının Kıbrıs’a gelerek iyileşmesini, mağdur olmaktan kurtulup bir şiddet direnişçisine dönüşmesini anlatan kitap, aynı zamanda, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan yerli ve yabancı define avcılarının Lambusa hazinelerini bulmak için adamıza gelmesi ve bu süreçte pandemi döneminin patlak vermesi gibi ilginç temaları birbirine bağlıyor. Karakterlerin derinlemesine çözümlemesi yapılırken, erkek egemen dünyadaki erkeklik rolünün inşasının, sadece kadınlar değil erkekler üzerindeki yıkıcı etkisi de işleniyor. Homofobi konusunun de ele alındığı eserde, adamızın bitmek bilmeyen elektrik sorunu da aktarılıyor. Tüm bu zenginlikleriyle “Lambousa Prensesi”, tarihsel ve kültürel değerlerimizle, günümüz gerçekliğini oldukça başarılı bir şekilde harmanlıyor. Çağına ayna tutan, yıllar sonrasına bugünü anlatan bir novella (kısa roman) olarak okura sunuluyor.