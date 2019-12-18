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Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na devrediliyor

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Türkiye’deki Doğa Okulları bugün itibari ile İTÜ Vakfı’na satıldı.
Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na devrediliyor

Türkiye’deki Doğa Okulları bugün itibari ile İTÜ Vakfı’na satıldı.

Doğa Okulları, Türkiye’nin dört bir yanındaki 130’u aşkın kampüsüyle eğitim sektörüne yön veren, dünya standartlarında eğitim sunmaya katkı sağlayan “yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü, en itibarlı, en kaliteli okulları olarak bilinen Doğa Okulları İTÜ Vakfı’na devredildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki Doğa Okullarına Nişantaşı Üniversitesi Sahibi Levent Uysal, 2 AKP Milletvekili ve Kıbrıs Doğa Okulları Koordinatörü Orhan Süslü bir konsorsiyum kurarak Türkiye’deki tüm Doğa Okullarına talip olmuşlardı. Konsorsiyum T.C. hükümetinin önerisiyle teklifini geri çekerek kurumu devlet kurumuna bıraktı.

Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası’na yapılacak. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı üstlendi.

2016 yılında Kıbrıstaki doğa okulları doğa markasının tüm yurt dolu haklarını satın almıştı. Türkiye’deki doğa okulları daha önce de el değiştirmişti. Kıbrıstaki şirket yapılanmasında ve markada hiçbir değişiklik olmamıştı. Bu el değiştirmeyle de Kıbrıs doğa okullarının şirket ve marka yapısında değişiklik olmayacaktır. Kıbrıs doğa okulları var olan şekliyle yoluna devam edecektir

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