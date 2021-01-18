Doktor: 26 yıllık hekimim, psikolojik olarak bu kadar yorulduğumu hissetmemiştim

Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Vatansev, hastaların en çok nefes alamamaktan şikayet ettiklerini söyledi. Vatansev, daha önce psikolojik olarak bu kadar yorulduğunu hissetmediğinin altını çizdi.

Salgının başından beri Covid-19 servisinde çalışan Vatansev’in doktor eşi virüse yakalandı; tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

En küçüğü 14 yaşında üç çocuğu olan Vatansev süreci AA muhabirine anlattı: “Eşimin pozitif olduğunu öğrendiğimde ağladım. Çok üzüldüm. Covid-19 akciğere de tutulmuştu. Ben de bir hafta boyunca temaslı izolasyonu dolayısıyla evde kaldım. Eşim bir odada izole oldu. Çay tabağına ilaçlarını hazırlıyordum. Odasına giren çıkan bütün tabakları çocuklara bile dokundurtmadım, kendim temizledim. Evde bile N95 maskemizi taktık. Tüm kapıları kapattık. “

‘Psikolojik olarak bu kadar yorulmamıştım’

26 yıllık hekim Vatansev, meslek hayatının hiçbir döneminde bu kadar psikolojik yorgunluk hissetmediğini belirterek şöyle devam etti: “Belki ömrümün daha önceki yıllarında bedenen daha çok yorulduğum dönemler oldu ama bu yılki gibi psikolojik olarak yorulduğumu hissetmemiştim. Bu yıl gerçekten hem bedenen hem de psikolojik olarak çok zor bir yıl geçirdik. Hastaların üzüntüleri, onların sıkıntıları ve virüsü tam tanımamak bizleri çok üzdü.”

Covid-19’un, ağırlıklı olarak akciğerde ortaya çıkan bir hastalık gibi görünse de tüm sistemi tutan bir hastalık olduğunu ifade eden Vatansev, hastaların solunum sıkıntısının yanında emboli gibi başka sıkıntılar da yaşadıklarını anlattı.

‘Son anlarını bizi görerek geçirdiler’

Hülya Vatansev, hastanede yatarak tedavi gören hastaların yanına refakatçi ya da ziyaretçi alamadıklarını belirterek, “Hasta son anlarını hep bizi görerek geçirdi. Bunun verdiği ayrı bir üzüntü de var. İyileşen her hastayla da ayrı bir mutluluk yaşadık” dedi.

Hastaların en çok nefes alamamaktan şikayet ettiğini anlatan Vatansev şunları söyledi: “Hasta diğer hastalıklarının çok farkında değil. Karaciğer enzimlerinin yükselmesinin, böbrek değerlerinin artmasının farkında olamaz ama nefes alamadığını fark eder. Nefes alamamış olmaları, bizi en çok etkileyen ve çaresiz kaldığımız durumlar oldu.”

Hastalıkla mücadelede maskenin önemini vurgulayan Vatansev, çift maske kullandığını, bazen hastaların yanına girerken üç maske taktığını, mücadele edecekse daha fazla taktığının altını çizdi.