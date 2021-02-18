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Doktor: ‘Beni öldür, dayanamıyorum’ diyen hastam oldu; taburcu edince çok sevindik

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Muş Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve acil tıp uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, Covid-19 tedavisi gören hastalarına ‘nefes’ olabilmek için çabalıyor.
Doktor: ‘Beni öldür, dayanamıyorum’ diyen hastam oldu; taburcu edince çok sevindik

Muş Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve acil tıp uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, Covid-19 tedavisi gören hastalarına ‘nefes’ olabilmek için çabalıyor.

“Beni artık öldür, dayanamıyorum” diyen hastaları olduğunu söyleyen Lüftüoğlu’nun bu sözleri hastalığı ağır geçirenlerin neler çektiğini ve hissettiğini anlatmaya yetiyor.

İki doktor hastalıkla mücadele sürecini AA muhabirine anlattı. Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi’nde görevli Lütfüoğlu, ailesiyle aylardır görüşemediğini, onlara virüs bulaştırma korkusuyla yaşadığını söyledi.

Lütfüoğlu şunları söyledi: “Kendi ailelerimizden uzakta bu süreci devam ettirirken aslında birçok kişinin anne babasına can oluyoruz. Kendi açımızdan buruk olsak da insanlara nefes olabilmek, onları ailelerine kavuşturabilmek bizleri bir nebze de olsa mutlu ediyor. Yoğun bakımda yatan hastalar kedilerini çok yalnız hissediyor. Birçok hasta vefat etmeden önce de en son bizi görüyor ya da bu süre içerisinde son nefeslerine kadar oksijen açlığında hep bizlerden yardım istiyor. Manevi olarak çok zorlanıyoruz.”

‘Bir nefese muhtacım’

Lütfüoğlu, birçok genç hastanın bu süreci çok ağır geçirdiğine şahit olduklarının altını çizerek şöyle devam etti: “Yoğun bakımda, ‘Beni artık öldür, dayanamıyorum’ diyen hastalarım oldu. Ama iki hafta sonra kendisini taburcu ederek çok mutlu olduk. Hasta da taburcu olduğuna inanamadı. Nefessizliği Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir durum. Ailemden Covid-19 geçirenler oldu. Hepsi aynı cümleleri kurdu, ‘Nefes alamıyorum’ ve ‘Bir nefese muhtacım.’ Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor.”

Hastaları kurtaramadıklarında çok üzüldüklerini anlatan Lütfüoğlu, onları hem tedavi hem de motive etmenin zorlayıcı bir süreç olduğunu dile getirdi.

‘Ben Covid-19 olmam’

Dr. Ulubay ise geçen yıl ekim ve kasımda hastalığa yakalananlar için ayrılan polikliniğin çok yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımız oldu. Ama şu anki süreçte iyi durumdayız. Covid-19 ölümcül bir hastalık. Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm. Onları entübe etmek zorunda kaldık. Virüs ilk çıktığında hastalar üzerine alınmak istemiyordu. ‘Ben Covid-19 olmam’ şeklinde tepkileri vardı. Ama bu algı değişmeye başladı. “

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