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Dolandırıcı ‘tosun’ ‘hapçı’ çıktı

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Kurduğu Çiftlik Bank adlı saadet zinciriyle milletvekilleri dahil onbinlerce kişiyi dolandıran ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, uyuşturucu satıcıları tarafından silkelendiği ortaya çıktı.
Dolandırıcı ‘tosun’ ‘hapçı’ çıktı

Çiftlik Bank CEO’su, 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten’le aranan ‘Tosun’un hesaptan hesaba aktararak izinin sürülmesini zorlaştırdığı paralar için halen araştırmalar sürüyor.   

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Aydın’ın uyuşturucu satıcıları tarafından dolandırılması Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016’da hazırlanan bir iddianamenin gün yüzüne çıkmasıyla ortaya çıktı.

Uyuşturucu alışverişi tespitiyle harekete geçen polis bir araca baskın yaptı. Baskında uyuşturucuyla yakalanan şahıslardan birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.

Bonzai verdikleri için mağdur olmuş

Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucuyu satın aldığını kabul ederken mağdur edildiğini ileri sürdü. Aydın ifadesinde “Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım” dedi. Hakkında ‘adli kontrol’ kararı verilen Aydın’a dava açılması ertelendi. Ancak Aydın, ‘adli kontrol’ tedbirlerine uymayarak imza vermeye de gitmedi.

Bunun üzerine Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016’da dava açıldı. Aydın, bu davadan sadece dört gün sonra 31 Temmuz’da ilk şirketini kurdu ve Çiftlik Bank için para toplamaya başladı.

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