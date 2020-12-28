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Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Huawei Çekilişi’

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İnternet üzerinden yapılan dolandırcılıklara akıl sır ermiyor. Şimdi ise ortalıkta yeni bir dolandırcılık yöntemi dolanıyor.
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ‘Huawei Çekilişi’

Huawei çekilişi duyurusu konusunda şirketten resmi açıklama

Yalnızca Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden değil aynı zamanda WhatsApp üzerinden de bu dolandırıcılığı yürütmeye çalışan kişilere itibar edilmemesi adına Huawei bir paylaşım yaptı. Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada kullanıcıların Huawei çekiliş tuzağına düşmemesi noktasında uyarı bulunuyor.

Huawei Türkiye’nin resmi Instagram sayfasında yayımlanan açıklamada ise şunlar yazıyor:

huawei-cekilisi-duyurusu-00.png

”İnternet ortamında ve sosyal medyada HUAWEI adı kullanılarak yapılan tüm yarışma, çekiliş ve kampanya duyuruları markamızdan bağımsız olarak, kullanıcıları kandırma amaçlı gerçekleşmektedir. Resmi HUAWEI hesaplarında duyurulan ve web sitemizde yayınlanan kampanyalar dışındaki duyuru mesajlarına itibar etmemenizi önemli rica ederiz.”

Biliyorsunuz Huawei Türkiye’nin resmi hesapları bir süredir kampanyalar düzenliyor ve kullanıcılarına hediyeler dağıtıyordu. Özellikle AppGallery üzerinden yapılan çekilişler ile gündemde olan Huawei’in yeni dolandırıcılık yöntemine karşı önlem aldığı ve uyarı yaptığı da görülüyor.

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