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Dolar resmen çıldırdı! Son rakam 4.80

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Dolar resmen çıldırdı! Son rakam 4.80
Dolar resmen çıldırdı! Son rakam 4.80

Dolar ne oldu? Dün gece internet kullanıcılarının en çok merak ettiği soru bu oldu. Dolar dün gece bir kez daha atak yaparak rekor tazeledi. Gün içerisinde 4.54'e kadar inen dolar dün gece 4.80'e kadar tırmandı.

Dolar dün gece bir kez daha rekor üstüne rekor kırdı. Dün 4.54'e kadar inen dolar Türk lirası karşısında bir kez daha atak yaparak uluslararası piyasada 4.80'e kadar çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz müdahalesinin tartışıldığı gün dolar bir kez daha rekora koştu. 

Dün gün içerisinde 4.54 seviyesine kadar inen dolar, uluslararası piyasalarda Türk lirası karşısında son yılların en büyük atağını yaptı. Son dört saat içerisinde 4.60'lar seviyesinden 20 kademe tırmanarak 4.80'e kadar çıktı.

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