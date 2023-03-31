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Donald Trump, hakim karşısına çıkacak

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Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.
Donald Trump, hakim karşısına çıkacak

Eski başkan Trump’ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolar sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ‘New York Büyük Jürisi’nin Trump’ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.

Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

Stormy Daniels

ABD’de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart’ta Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

‘TARİHTEKİ EN BÜYÜK ZULÜM’

Trump, karar sonrası yaptığı açıklamada da suçlanmasını “siyasi” olarak niteledi ve bunun “seçimlere müdahale” olduğunu savundu. Yazılı açıklamasında Trump, “Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir” diyen Trump, “radikal solcu Demokratların ‘Amerika’yı Yeniden Harika Yap’ hareketini yok etmek için cadı avına” çıktığını öne sürdü.

Trump, ülke tarihinde daha önce böyle bir hadisenin yaşanmadığını belirterek, ülkede adalet sisteminin militarize olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi Parti’den 2024 seçimlerine resmen aday olan Trump, anketlerde açık ara önde göründüğü için Demokratların siyasi rakiplerini cezalandırmak istediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını, ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump, Daniels’in iddialarını yalanlarken, Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels’a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump’ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Aralık 2018’de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019’da cezasını çekmek üzere Otisville’deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump’a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı sus payı ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı. 

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