Döner üreticileri greve çıkınca Almanlar döner krizine girdi

The Hill‘in haberine göre Almanlar en sevdikleri yemeklerden dönerin bulunamamasından ve fiyatının artacak olmasından endişeli. Zira Almanya’nın güneybatısındaki Birtat fabrikasında çalışan işçiler haftalardır ‘uyarı grevi’nde.

Döner üretimini defalarca durduran işçiler aylık 375 avro (yaklaşık 17 bin 850 lira) zam istiyor. İşçiler ayrıca 126 kişi için zammın yanında başlangıç maaşının da 3 bin avroya (yaklaşık 142 bin 800 lira) çıkmasını talep ediyor.

İşçilerin temsilcisi Muzaffer Doğaner DW Türkçe‘ye firma yönetiminin taleplerini karşılamaması nedeniyle greve gitme kararı aldıklarını söyledi.

Doğaner, Almanya’da 30 yılı aşkın bir süredir büfe ve restoranlar için dondurulmuş döner üreten Birtat firmasında çalışma koşullarının oldukça ağır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Et doğramak, marine etmek, şişlere geçirmek ve bunu soğuk bir ortamda yapmak kolay değil.”

Döner fiyatı 10 avroyu görebilir

Şirket henüz bir açıklama yapmazken ülkede döner arzının düşmesi nedeniyle fiyatların yükselebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle artan dana eti fiyatları nedeniyle ekmek arası dönerin 10 avroyu (yaklaşık 476 lira) geçebileceğini düşünüyor.

1600 dönercinin olduğu Berlin ‘döner başkenti’ olarak anılıyor. Almanya’da irili ufaklı 400 kadar döner üreticisinin bulunduğu belirtiliyor.

Yirmi yıl önce 2,5 avroya (119 lira) satılan döner fiyatları günümüzde 7-8 avroya (333-380 lira) ulaştı.