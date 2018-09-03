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DP İskele İlçesi, 11’inci olağan kongresi gerçekleşti

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Demokrat Parti (DP) İskele İlçesi, 11’inci olağan kongresi gerçekleşti.
DP İskele İlçesi, 11’inci olağan kongresi gerçekleşti

Dün akşam saatlerinde İskele’DE yer alan kongreye, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Özcafer, ilçe başkanları, parti yetkilileri, Kadın ve Gençlik örgütleri ile partililer katıldı.Başkanlık divanının seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrede daha sonra konuşmalar yapıldı.

Konuşmaları, çalışma ve kesin hesap raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması izledi. Olağan genel kurulda daha sonra ilçe yönetim, disiplin, kadın ve gençlik örgütlerinin seçimlerine geçildi. İlçe başkanlığı görevine Mustafa Çetinkayalı tek aday olarak oybirliği ile seçildi.

Kongre, dilek ve temenniler sonrası sona erdi. Kongreye hitap eden DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ülke gündemini değerlendirdi. Hükümetin ekonomik konularda aldığı tedbirleri hatırlatarak, sıkıntılı dönemin el birliği ile giderileceğine olan umudunu dile getirdi.

Denktaş ayrıca yeni dönemde parti olarak omuz omuza vererek çok daha güçlü çalışmalar içerisine gireceklerini ve bu zor günleri omuz omuza vererek atlatacaklarını söyledi. Birlik dirlik ve dayanışmanın kenetlenerek sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha önce 2019 yılında Başkanlığa aday olmayacağını söylediğini hatırlatan Denktaş, “bu konuda gelen baskılar var. Kararımı yeniden değerlendireceğim” dedi. Kongreye hitap eden DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, partinin faaliyetleri konusunda bilgiler aktardı.

Özcafer ayrıca, DP’nin ülkenin ve ülke insanının ekonomik ve sosyal yaşamının ileriye taşınmasında önemli roller üstlendiğine dikkati çekti. DP İskele İlçe başkanlığı görevine tek aday olarak oybirliği ile seçilen Mustafa Çetinkayalı, kongreye katılanlara teşekkür ederken, yeni dönemin heyecanını yaşadıklarını belirtti, yeni dönemde de partinin bütünlüğüne katkı sağlayacak çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Kürsüde partililere hitap eden diğer parti yetkilileri de birlik vurgusuna dikkati çekti.

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