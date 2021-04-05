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Dr. Ali Pilli: "Açıklanan vakalar yeni dalganın habercisi"

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"Deneyimlerimiz açıkça ortaya koymaktadır ki, bugün erişilen vaka seviyesi, sözde de olsa yarı kapalı olmamıza rağmen yeni bir dalganın da habercisi. "
Dr. Ali Pilli: "Açıklanan vakalar yeni dalganın habercisi"

İşte açıklama;

Deneyimlerimiz açıkça ortaya koymaktadır ki, bugün erişilen vaka seviyesi, sözde de olsa yarı kapalı olmamıza rağmen yeni bir dalganın da habercisi.

BİRŞEYLER YANLIŞ

Bu da bişeylerin doğru yapılmadığının göstergesi. Tedbiri elden bırakmamak, yanlış giden unsurları ciddiyetle ele almak lazım. Hatta tedbirleri bir miktar da artırmakta fayda var. Başımıza gelebilecek en kötü şey sağlık sisteminin taşıyamayacağı büyüklükte bir vakanın üstelik de bir anda sağlık sistemini çökertmesi olur. Bu da bizi İtalya’ya çevirir.

KAPANMA OLABİLİR

Ekonomik faaliyetler elbette çok önemli, yeni bir kapanma dönemi elbette bize ciddi zararlar da verebilir ancak bu birkaç gün son derece önemlidir. Bu günleri doğru yönetemezsek, kapanma kararını hükümet olarak almasak da virüs bize zorla aldırır.

TEDBİR ALIN

Halkımıza açık çağrımdır, tedbiri elden bırakmayın, kimsenin sizi korumasını beklemeden öncelikle siz kendinizi koruyun. Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ve kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durun. Hep birlikte sağlıklı nice günlere...

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