Dr. Erden Aşardağ, Bakanlar Kurulu danışmanlar tarafından kandırılıyor

Aşardağ’ın paylaşımı şöyle:

"İpi koparttınız.... Bakanlar Kurulunda danışmanlar tarafından kandırılan politikacılara! Sakın bir daha test sayısı arttı bundan dolayı pozitif vakalar arttı diye bir söylevde bulunmayın sakın. Size gülerler, tıp dünyasında hem de çok gülerler. Tıp böyle işlemez. Bu çok şanssız ve tehlikeli bir öngörüdür. Yanlıştır, tıbbı cahilliktir.

Sakın bir daha ‘KKTC’nin kapatılması için vaka sayısı 100’leri geçmesi gerekir’ diye bir öngörüde bulunmayın. Tıbbi cahilliktir. Bunu hangi hoca, hangi sağlıkçı söylerse inanmayın. Memleketlerin kapanma ve önlemlerini alma kriterleri bellidir. Hocalarınız bilmiyorsa gelsin, öğretelim. Uymayın.

Bize inanmazsanız pandemide çalışan fedekar sağlıkçılara inanın. Onlar gerçeklerdir. Kendi memleketinizin insanlarına, uzmanlarına güvenmeyi hala daha öğrenemediniz. Tüm gerçekleri ortaya seren 1 yıldır canı çıkan sağlıkçıları dinlemeyi reddediyorsunuz. Partilere yanlış ve eksik bilgiler veren danışmanlar ve buna uyan politikacalar altında kalacaksınız bu yükün.

Her memleketin kendi şartları vardır. Bizim şartlarımız bu kadar. Artık kırmızı alarm vardır. Eksik bilgiler verenlere ınanmayın. Burada birçok sağlıkçı arkadaşım adına size sesleniyorum ey durumun farkında olmayan siyasetçiler ve onların akıl hocaları, hiç merak etmeyin size aldığınız bu kararlarla milleti yaktırmayacağız.

Buradan ilan ediyorum. Sağlık Bakanlığı içerisinde aktif olarak çalışmak üzere Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ekibini, başta sn. Özlem Gürkut olmak üzere katmazsanız, daha çok kandırılacak ve daha çok yanılacaksınız. Uykudan uyanın. Son pişmanlık fazda etmez. Elimiz yakanızda olacaktır ve öyle bir kamuoyu yaratacağız ki ters bir karar alamayacaksınız. Yetti be... Hodri meydan. Bizim gibi düşünen sağlıkçılar ve aydın insanlar adına...”