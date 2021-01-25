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Dr. Erden Aşardağ: “Girne’deki yayılma TC’ye oranla iki kat fazla”

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Havadis Web TV’de Damla Dabis Özel’in sunduğu “Damla Dabis ile Gün Başlarken” programına katılarak, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dr. Erden Aşardağ: “Girne’deki yayılma TC’ye oranla iki kat fazla”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Programda yaptığı açıklamasında Aşardağ, Girne bölgesindeki yayılmanın nüfusa oranla Türkiye’den iki kat fazla olduğunu belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Havadis Web TV’de Damla Dabis Özel’in sunduğu “Damla Dabis ile Gün Başlarken” programına katılarakOkulların açılmasıyla ilgili konuşan Aşardağ, zamanlamanın yanlış olduğunu ifade ederek, kararın hatalı olduğunu ve bir an önce bu karardan geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Vaka sayısına göre iyi bir noktada olunmadığının altını da çizen Aşardağ, nüfusa oranla bulaş hızına bakıldığında, Girne bölgesindeki iç bulaş rakamlarının, Türkiye’deki yayılmadan 2 kat fazla olduğunu açıkladı. Aşardağ, Girne bölgesinde tam kapanma yapılmadan vaka sayısında düşüşün gerçekleşmeyeceğini de sözlerine ekledi.

 
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