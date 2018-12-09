Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ortaklığında yerli sanatçılar tarafından hazırlanacak ve Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü olan 15 Ocak’ta açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ortaklığında yerli sanatçılar tarafından hazırlanacak ve Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıldönümü olan 15 Ocak’ta açılacak “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi 14 Türkî cumhuriyet ve topluluklarında da sergilenecek.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı serginin daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuz Yeri’nde de sergileneceği belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla yerli sanatçılar tarafından hazırlanacak “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisinin, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşacağı ve KKTC kimliğini tüm dünyayla buluşturmasını sağlayacağı ifade edildi.

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasının, YDÜ’nün sanata yaptığı her yatırımla biraz daha dünyaya açılacağını ve kökleşerek nesilden nesle aktarılacağını vurguladı.