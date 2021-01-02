Dahiliye Uzmanı Dr. Okan Dağlı "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı." dedi.
İşte Dr. Okan Dağlı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ve sorduğu sorular;
Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı. Bilimsel üst kurul ve SB sadece yasaklayarak değil ancak bilimsel planlarla pandemiyi önleyebilir!
1-Hangi (Pfizer, AstraZenica, Moderna, Sinovac) aşılardan kaçar doz alınacak?
2-Hangi kesimler öncelikli aşılanacak?
3-Aşılanma sürecinde kaç merkez, günde kaç kişiyi aşılayacak?
4-Aşı yapılanların doz takibi ve antikor kontrolleri yapılacak mı?
5-Uluslarası geçerli olacak AŞI pasportaları/kartları olacak mı?
6-Aşılı olanların ülkeye girişi nasıl olacak?
Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı. Bilimsel üst kurul ve SB sadece yasaklayarak değil ancak bilimsel planlarla pandemiyi önleyebilir!— Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) January 2, 2021
1-Hangi (Pfizer, AstraZenica, Moderna, Sinovac) aşılardan kaçar doz alınacak?
2-Hangi kesimler öncelikli aşılanacak?— Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) January 2, 2021
3-Aşılanma sürecinde kaç merkez, günde kaç kişiyi aşılayacak?
4-Aşı yapılanların doz takibi ve antikor kontrolleri yapılacak mı?
5-Uluslarası geçerli olacak AŞI pasportaları/kartları olacak mı?
6-Aşılı olanların ülkeye girişi nasıl olacak?
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