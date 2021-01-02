Dahiliye Uzmanı Dr. Okan Dağlı "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı." dedi.

İşte Dr. Okan Dağlı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama ve sorduğu sorular;

Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı. Bilimsel üst kurul ve SB sadece yasaklayarak değil ancak bilimsel planlarla pandemiyi önleyebilir!

1-Hangi (Pfizer, AstraZenica, Moderna, Sinovac) aşılardan kaçar doz alınacak?

2-Hangi kesimler öncelikli aşılanacak?

3-Aşılanma sürecinde kaç merkez, günde kaç kişiyi aşılayacak?

4-Aşı yapılanların doz takibi ve antikor kontrolleri yapılacak mı?

5-Uluslarası geçerli olacak AŞI pasportaları/kartları olacak mı?

6-Aşılı olanların ülkeye girişi nasıl olacak?

Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı. Bilimsel üst kurul ve SB sadece yasaklayarak değil ancak bilimsel planlarla pandemiyi önleyebilir!

1-Hangi (Pfizer, AstraZenica, Moderna, Sinovac) aşılardan kaçar doz alınacak? — Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) January 2, 2021