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Dr. Okan Dağlı: "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı."

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"Bunun planlanması yapılmadı."
Dr. Okan Dağlı: "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı."

Dahiliye Uzmanı Dr. Okan Dağlı "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı." dedi.

İşte Dr. Okan Dağlı'nın  Twitter'dan yaptığı açıklama ve sorduğu sorular;

Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı. Bilimsel üst kurul ve SB sadece yasaklayarak değil ancak bilimsel planlarla pandemiyi önleyebilir!

1-Hangi (Pfizer, AstraZenica, Moderna, Sinovac) aşılardan kaçar doz alınacak?

2-Hangi kesimler öncelikli aşılanacak?

3-Aşılanma sürecinde kaç merkez, günde kaç kişiyi aşılayacak?

4-Aşı yapılanların doz takibi ve antikor kontrolleri yapılacak mı?

5-Uluslarası geçerli olacak AŞI pasportaları/kartları olacak mı?

6-Aşılı olanların ülkeye girişi nasıl olacak?

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