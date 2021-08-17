Dr. Özcan Hüdaverdi: Çiçek Virüsü dünyada eradike oldu, aşı sayesinde! Bulduğunuz aşıyı olun!

Çiçek virüsü; Şu an dünyada eradike olan bu virüs aşı sayesinde oldu!

İşte açıklama;

Çiçek virüsü;

Şu an dünyada eradike olan bu virüs aşı sayesinde oldu!

Soldaki çocuk aşısız, sağdaki çocuk aşılı ancak hafif semptomlar ile döküntüsü mevcut.

Aşılı olup ağır seyreden hastalar olabilir ancak altta yatan kronik rahatsızlığından dolayıdır, ama kronik rahatsızlığı olup aşılı olan bu kişilerde ölümcül risk oranı yine düşüktür.

Bulduğunuz aşıyı olun!

Penisilin , voltaren gibi birçok ilaca allerjisi olan veya by-passlı, diabetik, tansiyon hastası gibi tüm hastalarımız rahatlıkla olsun.

Ağır kemoterapi veya immunsüpresif tedavi altında olan hastalarımız , doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda aşılarını yapsın lütfen.