Dr. Özcan'dan "Girne karantinaya alınsın" çağrısı

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, bugün Girne bölgesinde tespit edilen 20 vakanın açıklanmasının ardından, “Girne karantinaya alınmalı” çağrısı yaptı.

Detay -Sosyal Medya

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Hüdaverdi vakaların bulaşın nasıl olduğunu bilmediğini söyledi.

Dr. Özcan Hüdaverdi'nin açıklaması şu şekilde:

Gün içinde ;covid semptom bulguları olan hastalarım aradı ve PCR yaptırmalarını söyledim. Malesef birçoğu çekimser oldu ve korktu.

Bu davranışla ve kendilerini saklayan super gizli taşıyıcılar sayesinde bulaş olayımız artacaktır!

Temaslı vakalar ve doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda lütfen kendi kimliklerini gizlemesin ve toplum sağlığı için 1102 KKTC Sağlık bakanlığı ile irtibata geçsin lütfen!!!

Tespit ettiğim vakaların kendilerine nasıl bulaş olduğunu malesef bilmiyorlar!

Girne bölgesinde çok ciddi bulaş mevcut ve ciddi önlemlerin alınması ve Girnenin Karantinaya alınması gerekir!