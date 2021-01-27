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Dr. Özlem Gürkut’tan önemli uyarı: Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere!

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Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor. Lütfen çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" uyarısı yaptı
Dr. Özlem Gürkut’tan önemli uyarı: Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere!

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Durum ciddiden bile ciddi. Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere. Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor. Lütfen çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" uyarısı yaptı

İşte açıklama;

“Hasta sayılarımız hızla artıyor! Önceden farklı olarak daha fazla hastamızın hastanede yatarak tedavi alması gerekiyor. Yoğun bakımlarımızda çok daha genç, başka hiçbir hastalığı olmayan hastalarımız var. Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere. Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Virüs ve hastalık bir kişiden diğerine; maskesiz bir araya gelmekle, 2 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süre bir arada olmakla, süreye bakmaksızın fiziksel temasla (dokunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, el sıkışmak, öpüşmek vb) geçmekte/bulaşmaktadır. Bunları yapmaktan kaçınınız! Her kim olursa olsun, akrabanız, iş arkadaşınız, komşunuz, herkes virüsü taşıyormuş gibi davranınız! Lütfen çok ama çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Kimseyle bir araya gelmeyiniz.

Sokağa çıkma yasağı bize eziyet olsun diye değil, insanlar bir araya gelmesin, hastalık yayılımı hız kessin diyedir. Durum ciddiden bile ciddidir…”

 

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