Dr. Rieta Gols, Yakın Doğu Üniversitesi’nde seminer verdi

Uluslararası iş birlikleri ile pek çok ortak projeye imza atan Yakın Doğu Üniversitesi, kimyasal ekoloji alanında önemli bilim insanlarından olan Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi’nden Dr. Rieta Gols’u ağırladı. Dr. Gols, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün düzenlediği seminerde “Kimyasal ekoloji ve abiyotik faktörlerin aracılık ettiği bitki-konakçı parazitoid etkileşimleri” konusunu ele aldı.

Çalışmalarında bitki-böcek etkileşimlerinin kimyasal ekolojisi üzerine odaklanan Dr. Rieta Gols, genellikle bitkilerin kimyasındaki genetik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin otçul böcekler arasındaki etkileşimlerini araştırarak bilim dünyasına önemli katkılarda bulunuyor. Dr. Rieta Gols, Hollanda Ekoloji Enstitüsü, Hollanda Radboud Üniversitesi, Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi ve Almanya Max Plank Kimyasal Ekoloji Enstitüsü ile yürüttüğü çalışmaların yanı sıra son iki yıldır Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri ile de ortak projeler sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü de olan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel ile birlikte gerçekleştirdiği ekolojik araştırmalar, Kıbrıs'ta bulunan farklı tarım ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği ele alıyor. Dr. Gols ve Prof. Özden'in ortaklaşa yürüttükleri veri analizleri ile desteklenen "Kıbrıs'ta farklı tarım ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik" başlıklı çalışmada elde edilen bulgular hazırlanan makale ile dünya bilim dünyası ile de paylaşılacak.

Prof. Dr. Özge Özden: “Dr. Rieta Gols ile yürüttüğümüz iş birliğiyle iki yıl gibi kısa sürede önemli başarılara imza attık.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyadan pek çok üniversite ve kurumla bilimsel iş birlikleri yaparak ortak projeler geliştirdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, farklı kültürlerden gelen ve farklı uzmanlıkları olan bilim insanları ile bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Özden, “Üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi’nden Dr. Rieta Gols ile yürüttüğümüz iş birliğiyle iki yıl gibi kısa sürede önemli başarılara imza attık. ‘Kıbrıs'ta farklı tarım ekosistemleri ve biyolojik çeşitlilik’ isimli ortak çalışmamızda, sulama yöntemlerinin kelebek çeşitliliği ve bolluğu üzerindeki etkilerini araştırdık. Akdeniz havzasındaki ülkelerde, tarımsal ekosistemler için hayati önem taşıyan sulama konusunu, bölgedeki tarımsal arazi kullanımı, çeşitli sistemler ve iklim koşullarını göz önüne alarak değerlendirdik ve bu çalışmamızı uluslararası bir bilimsel dergiye makale olarak gönderdik” ifadelerini kullandı