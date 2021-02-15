Dr. Sıla Usar: “Koronavirüsle ilişkili olan ölümleri kronik hastalıkların ardına saklamamak gerekiyor”

İşte açıklama;

Kronik Hastalıklar ve Covid-19

Pandeminin ilk zamanlarında yapılan araştırmalardan bu yana kronik hastalıkların Covid-19’un daha ağır seyretmesine neden olduğunu biliyoruz. “Daha ağır seyir” hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesi,solunum cihazına bağlanma ihtiyacı veya ölüm anlamını taşır. Hipertansiyon, diabet, kalp ve damar hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları listenin en başında yer alanlardır. Kanser, kronik böbrek yetmezliği, obezite, tütün ürünü kullanma, talasemi, nörolojik hastalıklar da hastaların Covid-19’a karşı savunma gücünü zayıflatan, kırılganlığı artıran durumlardır. Aslında pandemi öncesinde dünya genelinde kronik hastalıkların giderek arttığına dair bilgiler oldukça dikkat çekiyordu. Şimdi kronik hastalıkları önlemek ve en iyi şekilde tedavi etmek için iki kat fazla çalışmak zorundayız. Covid olmayan hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinde geçtiğimiz bir yılda aksamalar yaşandı. Salgınla mücadele verirken aynı zamanda kronik hastalıklar ile de mücadeleyi sürdürmeli ve ülkemizdeki kronik hastaların aşılanmasına derhal başlamalıyız. Unutmamalıyız ki Covid-19 hali hazırda kronik hastalık nedeniyle zayıflayan organlardaki hasarı daha da artırabilmekte ve can kayıplarına neden olabilmektedir. Covid ile ilişkili ölümleri kronik hastalıkların ardına saklamak ise bu süreçte hiç yapılmaması gereken bir hatadır.