Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi 5 Ekim'de hasta kabul edecek

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimliği’ne Prof. Dr. Serap Çetiner Atandı…

5 Ekim’de hasta kabulüne başlayacak olan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimliği’ne, akademik ve alan deneyimleri ile fark yaratan çalışmalara imza atan aynı zamanda Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nı da yürüten Prof. Dr. Serap Çetiner atandı.

Sekiz Anabilim Dalında Hizmet Verilecek…

Diş Hastanesi’nde, “Pedodonti, Oral Diagnoz, Endodonti, Restoratif Diş Hekimliği, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti ve Çene Cerrahisi” olmak üzere toplam sekiz anabilim dalında sağlık hizmeti sunulacak.

Aynı Anda 14 Hasta Hizmet Alabilecek…

Tam donanımlı lokal ameliyathanesi, 1 bilgisayarlı dental tomografi cihazı ve her anabilim dalında uzman diş hekimi ve öğretim üyesi kadrosu ile Diş Hastanesi’nde, son teknoloji ünitlerde aynı anda 14 hastaya tedavi olma imkanı sağlanacak.

CADCAM ile Aynı Gün Diş Protezi…

3D teknolojilerin sağladığı gelişmelerden biri olan CADCAM teknolojisi ile entegre Dental Tomografi cihazı sayesinde Diş Hastanesi Protetik Anabilim Dalı’nda, aynı gün içersinde hastalara protez diş imkanı da sağlanacak.

Temel Misyon Diş Hastalıklarında Tedavi ile birlikte Koruyucu ve Durdurucu Hizmet Vermek…

Diş Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Serap Çetiner, sağlık alanında en yeni diş hekimliği teknolojileri ile donatılmış Diş Hastanesi'nde, başhekim olarak görev yapacak olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Diş Hastanesi ile ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Serap Çetiner, ülke standartları üzerinde verilecek hizmetlerle 5 Ekim’de hasta kabulüne başlayacak olan hastanenin, diş tedavisinde sayılı referans merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Diş hastalıklarında koruyucu ve önleyici tedavi hizmetleri veren bir hastane olacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Çetiner, “Temel misyonumuz hastalarımıza gerekli tedavileri ile birlikte; koruyucu, durdurucu ve iyileştirici uygulamalarla, toplum ağız-diş sağlığını optimum seviyeye getirmektir. Bu kapsamda, anne adaylarına ağız ve diş sağlığı konusunda neler yapmaları gerektiği, yeni doğan ve çocukların ağız diş sağlıklarının nasıl korunacağı ve diş çürüklerinin nasıl önlenebileceği konusunda halkımıza yönelik eğitim programları yaparak bilgiler paylaşacağız” dedi.

Pedodonti Anabilim Dalı ile Bebeklikten Ergenliğe Kadar Tedavi…

Çocuk ve yetişkin hastaların ayrı bölümlerde tedavi görebilmesine imkan sağlayacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Çetiner, “Pedodonti Anabilim Dalı” hizmetleri kapsamında, bebeklikten ergenliğe kadar geçen dönemde süt ve daimi dişlerin hastalıkları ile çocuklarda ağız ve diş dokularındaki hastalıkların tedavisi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları konusunda da hizmet vereceklerini anlattı.

Yenilikçi Çalışmalar Yapılacak…

Sunacakları hizmetler ile Diş Hastanesi olarak örnek olacak adımlar atmak istediklerine de dikkat çeken Prof. Dr. Çetiner, “on call” sistemi ile hizmet vereceklerini ve acil durumlarda nöbetçi doktorların müdahalede bulunacağını söyledi.

Yaşlı, hasta ve çocuklarla, engelli bireylerin öncelikli hizmet verilmesi gereken gruplar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çetiner, bu gruptaki hastaların hastaneye geldikleri andan itibaren özel hasta temsilcilerinden hizmet alma olanağı sağlanacağını, ağız ve diş sağlığı tedavilerinin yapılacağını, gerekli durumlarda evlerinden hastaneye ulaşmalarında yardımcı olunacağını dile getirdi.

Bölgenin En Gelişmiş Teknolojiye Sahip Hastanesi Olacak…

Prof. Dr. Serap Çetiner, Diş Hastanesi’nin alanında uzman akademisyen, hekim kadrosu, teknik ve medikal alt yapısı ile Girne Bölgesi’nin tam donanımlı diş hastanesi olma özelliğini taşıyacağını belirtti.

Prof. Dr. Çetiner, “Son sistem ünitler, ameliyat olanakları ve ileri teknolojik imkânlarla, başta Girne bölgesi olmak üzere, halkımızı yenilikçi hizmetlerle buluşturacağız” dedi.

Hastanede verilecek hizmetlerle hasta memnuniyetinde başarıyı yakalamaya çalışacaklarını dile getiren Prof. Dr. Çetiner, ileride yapacakları uluslararası alandaki sağlık anlaşmaları ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projeleri ile diş sağlığına ayrıcalıklı bir soluk getireceklerini ifade etti.

Diş Hekimliğinde Son Teknolojik Sistemler Kullanılacak…

Sözlerinin sonunda, Diş Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin uluslararası kalite standartları seviyesinde verilebilmesine olanak sağlayan bir sistem kurulduğunu belirten Prof. Dr. Çetiner; “Hasta ve çalışanların güvenliği ve mutluluğu ön planda tutularak sağlık hizmetleri kalite kuralları çerçevesinde, hasta haklarına saygılı, güler yüzlü, yenilikleri takip eden, çağdaş uzman hekimler ile diş hekimliği alanındaki en yeni uygulamaları hastalarımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serap Çetiner Kimdir?

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olan Prof. Dr. Serap Çetiner, 1988 yılında aynı fakültede Pedodonti Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamış, 1991 yılında Doçent unvanını almış, 1998 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır. Türk Diş Hekimliği Birliği 1998-2000 dönemi Merkez Denetleme Kurulu Başkanlığı,1998-2000 Ankara Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, 2004-2008 Türk Pedodonti Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2003-2007 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Prof. Dr. Serap Çetiner, 2007 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan yardımcısı, Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı ve Kalite Koordinatörü olarak çalışmaktadır ve 2017-2018 akademik yılı itibariyle Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini üstlenmiştir. Ulusal ve Uluslararası birçok yayın sahibi olan Prof. Dr. Serap Çetiner Türk Pedodonti Derneği (TPD), KKTC Diş Hekimliği Odası Uluslararası Çocuk Diş Hekimliği Akademisi ve Uluslararası Dental Travma Dernekleri’ne üyedir.